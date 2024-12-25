В стране-агрессоре России мужчина протаранил на автомобиле здание бывшего военкомата и устроил там пожар. Инцидент произошел в среду, 25 декабря, в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области.

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Как пишет Telegram-канал ASTRA, мужчина протаранил главный вход бывшего военкомата на улице Васильева и поджег машину. Там также опубликовали кадры с места поджога авто.

Российские пропагандистские ресурсы пишут, что мужчине около 50 лет и он якобы "стал жертвой украинских мошенников".

"50-летний мужчина за рулем УАЗ "Патриот" целенаправленно снес ворота забора и влетел в двери главного входа здания бывшего военного комиссариата. После этого он выбрался из машины, поджег ее и попытался скрыться, однако был оперативно задержан полицейскими", – заявили росСМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 декабря в Тамбовской области России были прилеты. Беспилотники атаковали территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новоникольское.

А в городе Льгов Курской области России Силы обороны Украины утром 25 декабря поразили пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВМФ РФ. Враг разместил его в покинутом здании; атаку позже подтвердили в СтратКоме ВСУ.

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