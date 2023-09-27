Вместо 'Лады', пельменей или рыбы: матери ликвидированного в Украине оккупанта подарили котенка. Видео

Россиянка отправила сына на войну, но домой он так и не вернулся. Вместо погибшего сына она получила котенка от местных властей.

Животное якобы родилось на фронте и военнослужащий армии РФ подкармливал его. Об этом сообщают росСМИ.

"Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что передал матери погибшего участника спецоперации Романа Попова котенка по кличке Симба, которого боец приютил в зоне военных действий", – говорится в российских источниках.

Оккупанты сообщили, что этот котенок родился у кошки по кличке Венера, которую в так называемой зоне "СВО" подкармливали военнослужащие РФ.

Видео дня

"Сейчас котенок носится по всей квартире, играется", — добавили россияне.

Мать погибшего участника спецоперации поблагодарила главу Коми за помощь в доставке котенка, который "грел душу" ее сыну.

Как сообщал OBOZREVATEL, родители одного из ликвидированных в Украине российских оккупантов на "гробовые" деньги купили новый автомобиль – белую "Ладу". Россияне утверждают, что приобрели машину в память о сыне, а первую поездку на ней совершили к нему на кладбище.

А в республике Тыва в очередной раз особо выделили местную жительницу, отдавшую двоих сыновей на войну в Украину. Младшего сына уже успели ликвидировать украинские защитники в Лисичанске, поэтому в качестве компенсации женщину наградили пачкой пельменей.

На родине главы минобороны РФ Шойгу семье погибшего Саяна Монгуша департамент лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва выделил дрова. Во сколько кубов дров оценивают в Тыве человеческую жизнь, в сообщении не уточнили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!