В России матери оккупанта, погибшего на войне против Украины, торжественно подарили пельмени: ее второй сын тоже на фронте. Фото

В республике Тыва в очередной раз особо выделили местную жительницу, отдавшую двоих сыновей на войну в Украину. Младшего сына уже успели ликвидировать украинские защитники в Лисичанске, поэтому в качестве компенсации женщину наградили пачкой пельменей.

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О торжественной акции под сомнительным названием "Лепи добро" рассказали власти сельсовета в социальной сети "ВКонтакте". По лицу матери видно, что она не в восторге от происходящего, но от пельменей отказываться не стала.

И неудивительно, ведь пельмени – национальное тувинское блюдо. Ежегодно в акции принимают участие волонтеры со всего региона, а в этом году нехитрое лакомство послужило прекрасным способом российского государства "загладить вину" за частичную мобилизацию.

Напомним, что накануне в Благовещенске оккупантов в Украине массово поддержали тем, что облились ледяной водой прямо на городской площади. Странный манифест вызвал волну иронии в социальных сетях и за рубежом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на родине главы минобороны РФ Шойгу семье погибшего Саяна Монгуша департамент лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва выделил дрова. Во сколько кубов дров оценивают в Тыве человеческую жизнь, в сообщении не уточнили.

Вообще Тыва отличается креативностью в вопросах компенсации. За призывника, отправленного на войну в Украину, его семье выдают живого барана.