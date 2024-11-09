В российской Госдуме придумали, как "помочь" потерявшим свои дома вследствие развязанной Россией войны жителям Курской области. Для россиян, которым негде жить, российские депутаты предложили устроить фотосессию.

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Вместо обещанных ранее губернатором Курщины сертификатов на жилье они получат "новогоднее чудо", да и то российские законодатели оплачивать не намерены. Подробности сообщает издание The Moscow Times, признанное в РФ "иноагентом".

Предложение невиданной щедрости, достойное нефтегазовой "сверхдержавы", сделала депутат Госдумы от Курской области Елена Харченко. Она убеждена, что ее оставшимся без крыши над головой землякам, выехавшим из региона и оббивающим пороги госучреждений с просьбами помочь с жильем, больше всего не хватает праздничной фотосессии к Новому году.

"Давайте вместе подарим новогоднее чудо семьям наших земляков из Суджанского, Кореневского, Рыльского, Глушковского и других районов, которые потеряли свои родные дома. Ведь там, в старых фотоальбомах, остались их воспоминания, которые грели душу", — написала Харченко в своем Telegram-канале.

При этом реализовать свою инициативу депутат Госдумы хочет чужими руками: по ее мнению, фотосессию должны на безвозмездной основе провести фотографы и владельцы фотостудий. К ним Харченко обратилась с предложением подарить беженцам с Курщины фотокниги.

Харченко также заявила, что сбежавших от войны жителей Курщины ожидает "новогоднее чудо": правда, в виду она имела не квадратные метры, а фотокниги.

"Будем создавать новую историю для курян, которые потеряли свои дома, семейные фотоальбомы, все, что напоминало о прошлом их рода", — подчеркнула депутат Госдумы.

По официальным данным, из Курской области после начала операции Сил обороны выехали более 112 тысяч человек. И еще в начале сентября местный губернатор Алексей Смирнов обещал всем эвакуированным сертификаты на покупку жилья.

Однако к ноябрю, судя по десяткам обращений жителей Курской области в соцсетях к Путину с просьбами помочь с жильем, это обещание так и не было выполнено.

Напомним, в США подтвердили участие военных КНДР в боях против ВСУ на Курщине. В частности, с корейцами украинцы столкнулись 4 ноября. Однако ни подробностей боестолкновения, ни данных о возможных потерях войск Северной Кореи американские чиновники не обнародовали.