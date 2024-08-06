Курск – в панике: почему россияне бегут с приграничных территорий и критикуют путинские власти

Этой ночью бои завязались на границе с Курской областью. Российские власти этого региона заявили об атаке беспилотников, а также писали о том, что украинская военная техника прорвалась в районах населенных пунктов Куриловка, Гончаровка, обстрелам подвергся районный центр Суджа.

Видео дня

Жители Курска также проснулись от взрывов. Утром они не могли попасть на работу из-за тревоги и отсутствия транспорта. Часть жителей покидают свои дома из-за военных действий.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Взрывы, разрушенные крыши, военная техника

На границе с Курской областью неспокойно. Примерно в 3 часа утра во вторник, 6 августа, в курских пабликах стали появляться сообщения о ракетной опасности, затем стали писать о взрывах в районном городе Суджа и его окрестностях. Также ракетная опасность была оглашена в Глушковском районе и самом Курске.

Местные власти заявляли об успешно сбитых украинских беспилотниках, но жители Суджи писали о взрывах ракет и под утро стали публиковать видео последствий работы российского ПВО. Выбитые окна в домах на одной из улиц, разрушенная крыша и фасад дома.

Позже сообщали, что велась артиллерийская перестрелка. Местный губернатор заявил, что якобы на территорию Курской области прорвалась группа ВСУ, танки, но атака была отбита. А также сообщил о якобы 26 сбитых беспилотниках. Жители Курска сообщали о том, что в городе были обнаружены обломки сбитых БПЛА.

В то же время российские военные Telegram-каналы сообщали, что бои ведутся в районе деревень Куриловки и Гончаровки, якобы туда прорвалась украинская техника. Уже во второй половине дня минобороны РФ признало, что в Курской области действительно идут бои с ВСУ, туда выдвинулись резервы. На видео местные жители показали, что прямо над головами у них на огромной скорости летают истребители, а на трассе горел грузовик.

Нет автобусов, таксисты подняли цены

Рано утром жители Курска начали возмущаться, что во время ракетной опасности не ходит общественный транспорт, на остановках скопились сотни жителей, которым нужно попасть на работу. Иначе начальство зачтет им прогул или лишит премий.

"На каждой остановке не менее 200 человек, нет ни одного укрытия, но даже если бы и было, столько людей там не поместятся. Вопрос к власти: вы что, намеренно собираете столько людей в одном месте, останавливая весь транспорт?" – пишет жительница Курска Светлана Александровна.

В первую очередь россияне ругали местных таксистов, которые, по их мнению, воспользовались ситуацией и взвинтили цены на поездки. Так, например, за 13 минут пути такси требовало заплатить 502 руб. (250 грн).

"Кому – война, а кому – мать родна. Наши таксисты не упустят возможности подзаработать", – написала курянка Татьяна.

"Позор таксистам!" – откликнулись пользователи Telegram-канала "Типичный Курск".

"Вот как людям сейчас идти на работу. Мне всю ночь войнушки снились, проснулась на ракетной опасности – сирена. А в Судже глаза люди не закрыли за ночь. Но! Топай на работу", – пишет Наталья Дорохова.

"Я проснулась в 2, когда сирена завизжала, и сон как рукой сняло. Голова болит, давление, сердце колет, паническая атака от всех этих взрывов. На*** мне это все", – поддерживает Василиса Лозовская.

Один врач возмущался, что утром он должен был проводить операцию, а он уже час стоит на остановке, но автобуса нет, и когда он попадет в операционную – неизвестно. На что земляки врача заявили, что тот может доехать и на такси, хоть и намного дороже.

Некоторые писали, что необходимо проверить крыши домов, а то недавно были замечены украинские дроны "баба-яга", прилетали, но сбитий не было, может быть, они на крышах притаились и работают как маячки.

Telegram-канал "Тревожный Курск" и вовсе заявил, что ситуация остается крайне тяжелой, так как украинцы закрепляются на приграничной территории. Поэтому следует "держать ушки на макушке" и запасаться водой и едой.

Люди покидают приграничную территорию

Когда жители Курска, наконец, дождались транспорт и добрались до работы, они начали обсуждать, как им жить дальше. Женщины писали, что это уже не первый обстрел области. Правда, россияне во всем винят ВСУ, забывая о том, что это РФ напала на Украину и обстрелы ведутся с обеих сторон.

"Скоро 1 сентября, и надо решать, как дети будут ходить в школу? Не во всех учебных заведениях есть укрытия, то что делать в таком случае? Добежать до школы за дочерью я не успею, а во время тревоги транспорт уже не ходит", – пишет Валентина в VK на странице правительства Курской области.

Прошлой весной школьники Курска и области учились на дистанционке. А с осени собирались перейти на офлайн.

"Так дайте какое-то разъяснение, что делать родителям. Если дети будут учиться из дома, то как нам решать вопрос с работодателями? Пусть нас тоже переводят на удаленную работу, кто будет с детьми дома сидеть", – пишут в комментариях.

Правда, еще раньше, 3 августа, зам губернатора области Виктор Карамышев заявил, что во всех школах есть укрытия. Это либо "заглубленные помещения, либо помещения без окон с несущими стенами". Вот там дети и будут прятаться.

Что касается деревни Теткино, в которой регулярно идет перестрелка и звучат взрывы, то там учеба на удаленке.

"Да Теткино то уже давно почти пустое стоит. Там много поврежденных домов, люди уезжают оттуда. Хотя власти никакой эвакуации не проводят. Они же не могут официально признаться, что тут идет война на территории РФ. У кого есть родственники, которые готовы приютить, те давно уехали. Другие, если работают, то снимают жилье в Курске или в городах поблизости. Остальные спят в подвалах, до них руководству дела нет", – рассказала родственница одной из жительниц деревни на условиях анонимности.

Также местные жители подтверждают, что из многих мест, где идут обстрелы, люди уезжают, даже покидают Курск, чтобы не подвергать себя опасности.

"Но нас, как и жителей Белгорода и области, особо селить в других областях не хотят. Как только риэлторы узнают, что мы из зоны обстрелов, тут же трубку кидают. Боятся, что не сможем платить и выселить нас сложно будет. А государство ничем не помогает, никакого жилья. Потому что все скрывают, у нас ведь только СВО, а не война", – жалуется жительница Курской области.

Россияне уверены, что на границе Курской области будет такая же военная зона, как и в Белгородской области. И опасаются, что с приходом военных и кадыровцев в этом районе еще и будет процветать мародерство.