Пригожин угрожал привезти гробы домой к мэру города: в России разгорелся скандал из-за расширения кладбища для похорон ''вагнеровцев''

В городе Горячий Ключ (Краснодарский край РФ) местная администрация получила угрозы после того, как попыталась запретить расширять кладбище ЧВК "Вагнер" в станице Бакинская. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что готов привезти гробы "вагнеровцев" к дому мэра Сергея Белопольского и поставить их в гостиной, а также обратился к генпрокурору, требуя привлечь политика к уголовной ответственности по статьям о "дискредитации" ВС РФ и превышении служебных полномочий.

Видео дня

Кроме того, группа "вагнеровцев" публиковала в сети видео, где в нецензурной форме открыто угрожала чиновникам и называла их "нацистами". После этого местные власти пошли на попятную и 19 марта похороны зэков на окраине населенного пункта возобновились. Соответствующими фото и видео поделился Telegram-канал SOTA (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Примечательно, что на скандальные похороны приехали в том числе краевые депутаты, среди которых был подозреваемый в коррупции Владислав Граф-Колесник. Он коррупционным образом освоил грант на плакаты, посвященные "героям" агрессивной неспровоцированной войны России против Украины.

В то же время основатель ЧВК на церемонию прощания не приехал, ограничившись видеообращением.

Напомним: в станице Бакинской активно растет кладбище наемников у часовни "Вагнера". По состоянию на средину марта-2023 там уже насчитывается порядка 450 могил. Масштабное место захоронения оккупантов попадало на многочисленные видео.

Мэр Горячего Ключа со ссылкой на обращение местных жителей 18 марта заявил, что "неправильно делать курорт местом для массового захоронения бойцов". Он попросил "вагнеровцев" проводить похороны в других населенных пунктах, из-за чего нарвался на угрозы.

Группа из 15 наемников ЧВК в ответ записала видео, в котором спикер заявил: "Сегодня хоронят наших бойцов. Сегодня администрация Горячего Ключа препятствует этому. Вы дождетесь, твари, что нам придется прийти и разобраться с вами, потому что вы, с**и, несете вреда больше, чем украинская армия, чем "нацисты". Потому что вы и есть нацисты, е**ная администрация Горячего Ключа!".

Подключился и сам Пригожин. Он направил обращение в госдуму РФ, предложив включить в УК статью, предусматривающую ответственность для чиновников, "отказывающих в законном праве на захоронение для добровольцев", погибших на войне в Украине.

Также он обратился в генпрокурору, чтобы Белопольского проверили по статьям о "дискредитации" российской армии и превышении служебных полномочий.

То, что 19 марта на кладбище "вагнеровцев" состоялись новые похороны, показывает: угрозы частной военной компании подействовали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно в Свердловской области РФ нашли место, где тайно похоронено 67 наемников из частной военной компании "Вагнер".

– В начале февраля массовое захоронение "вагнеровцев" обнаружили в украинском поселке Кировка около временно оккупированного Россией Луганска. На местном кладбище появились 42 свежие могилы мужчин. По словам местных жителей, эти могилы никто не навещает, а имена на табличках им не знакомы.

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