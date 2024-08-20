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Владелец похоронного бюро "наехал" на мужчин Курщины за то, что они не хотят воевать. Видео

Марина Погорилко
Новости России
2 минуты
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Владелец похоронного бюро 'наехал' на мужчин Курщины за то, что они не хотят воевать. Видео

В России владелец похоронного бюро из Санкт-Петербурга Кирилл Суворов устроил истерику в сети из-за того, что из Курской области уезжают мужчины. Он возмутился, что те не хотят брать в руки оружие и даже лопаты, чтобы копать окопы.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано российскими Telegram-каналами. Также он посоветовал местным жителям отдать "пацанам" свои гражданские машины, а не убегать на них из зоны боевых действий.

"Я смотрю видео и вижу, как вы уезжаете. Вы, бл*дь, к**ченные?" – истерил россиянин в Z-форме.

"Астанавитесь, бл*дь", – призвал оккупант.

Как выяснили СМИ, этим активным "патриотом" оказался петербургский похоронный бизнесмен, зарабатывающий на "грузе 200". Суворов – директор мастерской, которая производит памятники для надгробий и помогает хоронить погибших военных. Его фирма, помимо прочего, предлагает услуги кремации, погребения и доставки "грузов 200".

Владелец похоронного бюро "наехал" на мужчин Курщины за то, что они не хотят воевать. Видео
Владелец похоронного бюро "наехал" на мужчин Курщины за то, что они не хотят воевать. Видео
Операция ВСУ в Курщине. Карта

Причем журналистам россиянин отказался отвечать, собирается ли он сам на войну, но отметил, что возит туда "гумпомощь".

Напомним, жители Курска обвиняют беженцев из Суджанского района в том, что те пьют, бездельничают и мешают им жить.

"По телевидению о наших проблемах не говорят. Уверяют, что помогают, платят, восстановят наши дома. Но все врут. Им Курская область, да и Белгородская, – точно не нужны. Если бы по Москве стреляли, тогда бы зашевелились. Поэтому надо бежать отсюда, как можно дальше. Мы не в Москву, а в Мурманскую область собираемся, там есть друзья и будет работа", – сообщила жительница Суджи.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском городе Суджа Курской области, который сейчас находится под контролем ВСУ, местные жители активно грабят торговые заведения. Причем даже не скрывают этого.

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