В России владелец похоронного бюро из Санкт-Петербурга Кирилл Суворов устроил истерику в сети из-за того, что из Курской области уезжают мужчины. Он возмутился, что те не хотят брать в руки оружие и даже лопаты, чтобы копать окопы.

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Соответствующее видео было опубликовано российскими Telegram-каналами. Также он посоветовал местным жителям отдать "пацанам" свои гражданские машины, а не убегать на них из зоны боевых действий.

"Я смотрю видео и вижу, как вы уезжаете. Вы, бл*дь, к**ченные?" – истерил россиянин в Z-форме.

"Астанавитесь, бл*дь", – призвал оккупант.

Как выяснили СМИ, этим активным "патриотом" оказался петербургский похоронный бизнесмен, зарабатывающий на "грузе 200". Суворов – директор мастерской, которая производит памятники для надгробий и помогает хоронить погибших военных. Его фирма, помимо прочего, предлагает услуги кремации, погребения и доставки "грузов 200".

Причем журналистам россиянин отказался отвечать, собирается ли он сам на войну, но отметил, что возит туда "гумпомощь".

Напомним, жители Курска обвиняют беженцев из Суджанского района в том, что те пьют, бездельничают и мешают им жить.

"По телевидению о наших проблемах не говорят. Уверяют, что помогают, платят, восстановят наши дома. Но все врут. Им Курская область, да и Белгородская, – точно не нужны. Если бы по Москве стреляли, тогда бы зашевелились. Поэтому надо бежать отсюда, как можно дальше. Мы не в Москву, а в Мурманскую область собираемся, там есть друзья и будет работа", – сообщила жительница Суджи.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском городе Суджа Курской области, который сейчас находится под контролем ВСУ, местные жители активно грабят торговые заведения. Причем даже не скрывают этого.

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