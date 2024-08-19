Плюют, курят, щелкают семечки: беженцы из приграничья России мешают жителям Курска и не нужны Путину

Российские власти предпочитают не замечать войну на собственной территории в Курской области. Узнать подробную информацию о том, что там происходит, очень сложно, центральные телеканалы и пресса рассказывают только о "победах" российских военных, которые вот уже который день "выдавливают" украинские войска с российской территории.

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В то же время жители Курска обвиняют беженцев из Суджанского района в том, что те пьют, бездельничают и мешают им жить.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Не стоит обращать внимание на Суджу

В последние дни российские власти взяли под контроль информацию о том, что происходит на территории Курской области. Если в первые дни рейда ВСУ на территорию Курщины соцсети были буквально завалены фото и видео с территории Суджи и района, а местные жители постоянно писали о том, что их все бросили, эвакуации нет, а власти врут, то теперь такую информацию найти сложно.

Даже в "ВКонтакте" (соцсеть, запрещенная в Украине) после 13 августа перестали появляться сообщения о пропавших жителях Суджи и соседних деревень. Российская поисковая группа "Лиза Алерт", которая занимается поиском пропавших людей, закрыла информацию о поиске людей в Курской области.

Там это объяснили тем, что данными якобы могут воспользоваться мошенники.

В паблике "Суджа – Поиск людей" в "ВКонтакте" также после 13 августа перестали публиковать фото и данные жителей Суджанского района, с которыми пропала связь. Хотя до этого там было несколько десятков объявлений с просьбой найти родственников.

Сообщается, что курские власти настоятельно рекомендовали жителям области не публиковать информацию о пропавших якобы из-за мошенников.

Но пока еще фото с объявлениями о поиске людей появляются на личных страничках россиян.

На центральных пропагандистских телеканалах также можно найти только сообщения о том, что российские войска "выдавливают" ВСУ из области. В Telegram-каналах теперь рассказывают лишь о подвигах жителей Суджи и окрестных сел, которые, рискуя жизнью, вывозили свои семьи или соседей. Правда, почему этого вовремя не сделали власти – не упоминается.

Да и вообще центральные телеканалы уже вовсю обсуждают нарратив о том, что не стоит обращать внимание на эти деревни на границе. Ведь Россия очень большая, а тут какие-то десятки километров и десятки деревень с райцентром оказались под ВСУ.

Можно их отдать под временное управление ВСУ, а потом освободить, когда время будет. Перед этим можно всех брошенных там бабушек вывезти.

И вообще не стоит придавать большого значения тому, что произошло в Курской области, ведь это временные трудности, ничего страшного не случилось.

Жители Курской области бегут подальше от границы

Всего из Суджанского района выехало около 120 тысяч жителей. Большая часть их них остается в пунктах временного размещения (ПВР), кто мог – снял жилье, устроился у родственников в Курске. Но жители области продолжают покидать свои дома.

Сейчас поезда из Курска в направлении Москвы заполнены, несмотря на высокие цены на билеты. Дополнительных составов нет, а желающих уехать все больше.

"Мы в Курске живем, но постоянные тревоги, по несколько раз в день, взрывы очень сильно пугают. Сегодня Суджа, а завтра и до Курска дело дойдет, будем в трусах бежать. Поэтому мы всей семьей уехали в Москву. Тут нас приняли друзья, сейчас ищем, где нам жить и где работать. Назад возвращаться не хотим", – пожаловалась жительница Курска.

Многие жители этой области уже поняли, что надеяться на власти нет смысла.

"По телевизору о наших проблемах не говорят. Уверяют, что помогают, платят, восстановят наши дома. Но все врут. Им Курская область, да и Белгородская – точно не нужны. Если бы по Москве стреляли, вот тогда бы зашевелились. Поэтому надо бежать отсюда как можно дальше. Мы не в Москву, а в Мурманскую область собираемся, там есть друзья и будет работа", – сообщила жительница Суджи.

Война курян с понаехавшими беженцами

А вот жители Курска уже устали от нашествия переселенцев из Суджи. Между ними уже возникают войны. Куряне уверены, что все беды в городе теперь только от "деревенщины", которая понаехала к ним.

"Я хочу как курянка сказать большинству переселенцев – перестаньте быть быдлом! Во всем городе увеличилось количество бухих деревенских мужиков и таких же хабалистых баб. Ходят полупьяные, щелкают семечки прям на дорогу, харкают, плюют, не берегут город! Позорники вы, а не беженцы! Детки ваши засрали все парки фантиками и шелухой, а мамаши не стесняются курить на детских площадках! Начинайте уже ассимилироваться, отпуск закончился! Война у нас всех, а не только у вас!"

Такое обращение жительницы Курска было опубликовано в Telegram-канале "Суджа родная". И вызвало шквал возмущения как с одной, так и с другой стороны. Беженцы обвинили курян в том, что они сами мусорят в своем городе, пьют и курят больше деревенских.

А вот понаехавшие, наоборот, люди чистоплотные и воспитанные. У них горе – война, они бежали в чем могли, и никто не имеет права их осуждать.

Одна жительница Суджи даже написала стихотворение в ответ.

Куряне также ставят в упрек переселенцам, что им выплачивают по 10 тысяч рублей, а еще обещают отстроить дома или дать сертификаты на покупку нового жилья. Поэтому они приехали и ничего не делают, ждут. А жители областного центра вынуждены трудиться в гуманитарных центрах.

Да и сами сотрудники в гуманитарных центрах жалуются на выехавших из Суджи. Говорят, что они очень агрессивные, ругаются, не могут долго ждать в очереди, хамят.

"Чаще всего споры возникают из-за подушек, одеял, постельного белья. Я не знаю, куда им столько всего нужно, такое впечатление, что беженцы на всю оставшуюся жизнь запасаются", – жалуется работница гуманитарного склада.

А еще гуманитарку умудряются воровать. Не успеет работник склада отвернуться, как что-то пропало.