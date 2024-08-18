Жители Суджи похвастались тем, что им удалось ограбить местные магазины. Видео

В российском городе Суджа Курской области, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, местные жители активно грабят торговые заведения. Причем даже не скрывают этого.

Видео дня

Такие акты мародерства попадают в объективы даже днем, в присутствии большого количества людей. Местные жители не только не прячутся, но даже кичатся ограблениями.

В первом видео две пожилые женщины, которых остановили украинские военные, откровенно говорят, что российские власти бросли их на произвол судьбы. Однако продукты они украли в магазине так, что в руки не помещается – погрузили в магазинные тележки.

"Есть-пить – мы магазины ограбили. Ну а что делать? Водички питьевой, консервов взяли", – говорят они.

"Ну правильно. Это же ваше все", – говорит им военный.

Во втором видео жительницу Суджи спросили, обижают ли местных украинские защитники. Нет, ответила она, все хорошо. Более того, женщина порадовалась, что можно брать в магазинах все, что заблагорассудится, поэтому еда и вода есть.

В свою очередь сбежавшие от украинцев работники местных торговых заведений теперь жалуются, что магазины грабят, а руководство обязывает их платить убытки.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети уже показали, как сейчас выглядит российский город Суджа, ставший известным в начале операции ВСУ в Курщине.

Также напомним: на сообщение о том, что в Судже якобы упал памятник Ленину, сеть отреагировала остроумными мемами.