Прошел один год и сто восемьдесят девять дней войны. На сегодняшних картах ISW я не заметил существенных отличий от вчерашнего положения дел. Украинское наступление замедлилось. Впрочем, как я вчера уже писал, возможно, это и к лучшему. Пусть ВСУ подтянут тылы, артиллерию и т.д.

Видео дня

4 сентября Эрдоган в Сочи встретится с Путиным. Главный вопрос, который будет обсуждаться, это продолжение “зерновой сделки". Надеюсь, что Эрдоган приведет достаточно весомые аргументы, которые убедят Путина в том, что “зерновая сделка" должна быть продолжена.

Кстати, пять дней назад на рейде турецкой Анталии бросил якорь крупнейший в мире авианосец “Gerald R. Ford" вместе со всеми судами сопровождения. Американская эскадра прибыла в Турцию для проведения совместных с турецким ВМФ учениями.

И вот аккурат к визиту Эрдогана в Сочи они и начнутся. Мне почему-то кажется, что в опасной близости от российских территориальных вод будут летать истребители пятого поколения F-35 (незаметные для российских радаров) и вообще будет много “игры мускулами" и “бряцанья оружием".

То есть налицо любимая американская “дипломатия канонерок" в ее максимально устрашающем виде, когда роль канонерской лодки играет крупнейший в мире авианосец с 90 самолетами на борту.

Замечу, что у России до сих пор нет боевого самолета пятого поколения. И поставка в войска первых СУ-57 все время откладывается. Теперь крайним сроком поставки первой партии называют 2028 год.

Вот в такой атмосфере Путин будет вести переговоры с Эрдоганом о продолжении “зерновой сделки" (А, может быть и о том, как вообще прекратить эту войну).

Индия в августе резко сократила закупку российской нефти. Эксперты объясняют это тем, что дисконт на российскую нефть стал слишком маленьким и теперь стало выгодно снова покупать иранскую и саудовскую нефть.

Теперь у российских нефтяников исчезнет проблема, куда девать неконвертируемые рупии. Беда только в том, что взамен рупий предвидится, похоже, дырка от бублика: на мировом рынке для России нет замены такому покупателю как Индия. И если она действительно откажется покупать российскую нефть и это не временная пауза, то это будет серьезным ударом по российским доходам и, следовательно, по способности Путина вести войну.

В июне индийский премьер Нарендра Моди ездил в Вашингтон и по общему признанию провел очень успешные переговоры с Байденом. О чем они там договорились – не очень ясно, но в ходе визита были подписаны очень крупные договора на закупку американского оружия. (Включая, кстати, самолеты и авиационные двигатели).

До сих пор Индия была крупнейшим покупателем российского оружия. Она покупала его у России в 20 раз больше, чем у США. И тут такой кульбит. А теперь еще и сократила закупку российской нефти… Неспроста все это, ох неспроста…

Путин в октябре поедет в Китай. Еще во время визита в Москву в марте Си Цзиньпин пригласил Путина к себе в Пекин. И вот Путин готовится посетить своего “старшего брата". Пекин в свойственной ему своеобразной манере готовится к визиту российского царька.

Например, недавно Китай опубликовал официальные карты Китая и сопредельных территорий, на которых опять часть российской территории он пририсовал себе. И это после всех “демаркаций границы", больших договоров, признаний в любви и уступок Путиным российских территорий Китаю.

Путин едет в Пекин с тайной надеждой убедить Си Цзиньпина согласиться на строительство второго газопровода из России в Китай. Но пока все идет к тому, что тот ему откажет: в Китай уже идет один газопровод “Сила Сибири" из Якутии, помимо этого уже давно существуют газопроводы из Туркмении и Мьянмы. И четвертый газопровод Китаю попросту не нужен. Тем более, с учетом надвигающейся рецессии китайской экономики.

Для того, чтобы избежать рецессии, Китаю нужно как можно быстрее договориться с Западом о снятии всех препятствий для продвижения китайских товаров на западных рынках. И слишком горячая дружба с Путиным сейчас Си Цзиньпину не к чему…

Судя по тому, что Путин трусливо не поехал на саммит БРИКС в Йоханнесбург (ЮАР), в Турцию к Эрдогану и на саммит G20 в Индию, визит в Пекин является для него серьезным испытанием для его бесстрашия. Вот будет потеха, если он отправится туда на своем знаменитом бронепоезде, как Ким Чен Ын.

Мне, кстати, раньше казалось, что хоть путинская Россия и движется в тупик, но, тем не менее, дистанция до таких же порядков как в Северной Корее, еще слишком велика. А вот поди ж ты: сейчас мне так уже не кажется… Век живи – век учись.

Но не смотря на то, что я могу поменять свою точку зрения, в одном я тверд: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!