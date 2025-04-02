Вилла на Лазурном берегу, квартира в Куршавеле и имущество в Дубае: всплыли интересные данные о состоянии главного переговорщика Путина, который полетит в США

Пока Россия погружается в экономический кризис из-за санкций и войны, отдельные его чиновники продолжают накапливать роскошное имущество по всему миру. Одним из таких является Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и главный представитель России на переговорах с США о войне в Украине, начатых по инициативе президента США Дональда Трампа.

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Расследование Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) показало, что Дмитриев и его семья владеют недвижимостью на сумму 7,5 миллиарда рублей, в том числе во Франции, Дубае и России. Об этом сообщает holod.media.

До назначения на должность в РФПИ в 2011 году у Дмитриева было только здание в коттеджном городке "Бенилюкс" под Москвой и квартира в столице общей стоимостью 420 миллионов рублей.

Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что за время работы Кирилла Дмитриева на государственной должности его семья значительно приумножила свое состояние. В Москве они приобрели 11 квартир и коммерческих помещений стоимостью 3,4 млрд рублей, а также элитный дом в Барвисе за 1,25 млрд. рублей.

Кроме того, семья чиновника владеет недвижимостью во Франции – виллой и квартирой на мысе Антиб на Лазурном берегу, а также апартаментами в Куршевеле, общая стоимость которых достигает 16 миллионов евро. После начала войны его отец Александр Дмитриев приобрел в Дубае две квартиры площадью 980 квадратных метров, которые оценивают в 8,5 миллиона евро.

Сам Кирилл Дмитриев родился в Киеве. Его отец Александр Дмитриев является членом-корреспондентом Национальной Академии Наук Украины и до сих пор сотрудничает с украинскими учеными. Именно из-за его кипрской компании было оплачено здание в Барвисе, которое теперь оформлено на тещу чиновника Маргариту Попову.

У жены чиновника Наталья Попова тесные связи с Кремлем – она подруга Екатерины Тихоновой, которую называют дочерью Путина, и работает в ее фонде "Иннопрактика". Кроме того, ей принадлежит коммерческая недвижимость в Москве-Сити, где зарегистрированы совместные компании с Тихоновой.

Напомним, российский переговорщик Кирилл Дмитриев может посетить США на этой неделе. Он прилетит в страну для встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа на переговорах с Россией Стивом Виткоффом. Ради того, чтобы Дмитриев мог прибыть в Штаты, Вашингтон временно приостановил введенные в него санкции, этот визит может стать первым визитом высокопоставленного российского чиновника в США после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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