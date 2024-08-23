'Весь мир смеется': россияне бурно отреагировали на удар по парому в порту 'Кавказ'

Железнодорожный паром с цистернами, поврежденный в результате атаки на порт "Кавказ", затонул. Власти Краснодарского края РФ заявили, что паром был атакован украинскими военными. В российском сегменте сети на этот счет поднялась настоящая паника.

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Реакцию россиян заметили в чате Вооруженных Сил "Война с оккупантами". Там собрали наиболее характерные комментарии российских пользователей сети.

"Рубрика – пылающая русня. Серия – Нептун в гостях порта "Кавказ", – смеются в ВСУ.

"Что теперь? Жаловаться в ООН? Да что же это такое", – один из самых впечатляющих комментариев. Хотя есть и такие, кто предлагает "жесткий ответ", подавляющее большинство считают, что руководство страны-агрессора "молча проглотит и съест" происходящее.

"В способность России ответить уже никто не верит, весь мир ржет просто с нашей немощности", – считают сами россияне.

"Проявим озабоченность и забудем", – добавляют они.

"Терпим. Какой же Путин м*дак е*аный", – наконец-то начинают понимать россияне. С этими определениями сложно не согласиться.

"Это еще не красная линия? Это коричневая линия", – сами себе отвечают россияне, и предлагают ждать ответ только от заместителя председателя Совбеза РФ Медведева: "Димон напишет пост в телеге и уйдет в запой".

Как сообщал OBOZ.UA, паром в порту "Кавказ" – не единственное, из-за чего у россиян паника. Так, в ночь на 21 августа неспокойно было и в Ростовской области РФ. Там заявили о ракетной атаке по нефтебазе и мощном пожаре в Новошахтинске.

Местные власти утверждали о сбитии целей. Однако впоследствии в ВМС Украины сообщили, что Силы обороны поразили ЗРК С-300 вблизи Новошахтинска.

Кроме того, СБУ совместно с Силами спецопераций ВСУ утром 22 августа поразила склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ, активно использующегося врагом для бомбардировок линии фронта. В регионе пожаловались на атаку 28 БПЛА и взрывы, в районе аэродрома вспыхнул пожар и слышны звуки детонации.

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