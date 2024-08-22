В Волгоградской области РФ взрывы: в районе военного аэродрома начался пожар. Видео

В Волгоградской области страны-агрессора России утром в четверг, 22 августа, прогремели взрывы. Россияне жаловались на якобы атаку БПЛА – в частности, громко было в городе Калач-на-Дону. Целью мог быть аэродром "Мариновка" оккупационных войск РФ.

Видео дня

Взрывы там было слышно около 3:30. Об этом писали российские пропагандистские каналы. Также в сети опубликовали видео, на которых слышна стрельба, вероятно, по БПЛА, а также видно пожар после прилета.

РосСМИ пишут, что по предварительным данным, целью дронов якобы был военный аэродром российских оккупационных войск "Мариновка". Он расположен в поселке Октябрьский (около 20 километров от города Калач-на-Дону).

"На данный момент известно как минимум о двух сбитых беспилотниках: один из них был уничтожен в нескольких километрах от аэродрома, а обломки второго упали на бытовку неподалеку, в результате чего она загорелась", – говорится в сообщении одного из российских пропагандистских ресурсов.

По предварительным данным, пострадавших нет. Официальной информации пока не было.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 августа БПЛА повторно атаковали военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России. В результате этой операции были уничтожены российский носитель "Кинжалов" и военные самолеты.