Вблизи Курской АЭС раздались взрывы: россияне жалуются на атаку Украины. Фото и видео

В Курчатове Курской области России вечером 3 октября прогремели взрывы. Россияне пожаловались на "атаку ВСУ", а пропагандисты уже успели выдвинуть версию о "попытке ударить по Курской АЭС".

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Местные паблики делились снимками и видео задымления в Курчатове. По данным некоторых вражеских Telegram-каналов, "бавовна" якобы произошла в 5 км от атомной электростанции.

Видимо, российские т.н. СМИ еще не договорились между собой, что именно произошло.

Один из пропагандистских ресурсов заявил, что российская ПВО якобы "отработала по французской авиабомбе" и она упала, вызвав пожар. Сама АЭС и ее инфраструктура не пострадали.

Другой Telegram-канал страны-агрессора написал о "четырех ракетах", которые якобы были сбиты. А вот один из популярных "военкоров" заявил об "обстреле из HIMARS" и прилетах.

Некоторые россияне писали и о беспилотниках, и даже о ракето-дроне "Паляниця".

Осторожно, в видео звучит нецензурная лексика!

Telegram-каналы запутались в версиях события:

Пресс-служба Курской АЭС около 17:40 сообщила, что объект работает в штатном режиме, а радиационный фон в норме.

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