В затопленном Орске в РФ чиновники устроили вояж на "царском" катере, пока жителей эвакуируют маленькими лодками. Видео
Министр МЧС страны-агрессора России Александр Куренков устроил осмотр улиц Орска Оренбургской области, затопленного из-за прорыва дамбы, на большом "царь-катере" в окружении чиновников. В это время жителей эвакуировали на маленьких лодках.
Соответствующее видео появилось в одном из вражеских Telegram-каналов 7 апреля. Ролик сняла женщина, которая радостно встречала представителя Кремля и даже советовала другим помахать делегации чиновников.
Руководство российского МСЧ прибыло в аэропорт Орска спецбортом. Министру устроили "экскурсию" на катере внушительных размеров. В вояж отправилось свыше 10 человек – места на VIP-плавсредстве практически не осталось.
Также Куренкова повезли в пункты временного размещения, где находятся эвакуированные россияне.
Глава МЧС РФ охарактеризовал ситуацию с наводнением в Орске как критическую. Он заявил, что (по состоянию на 7 апреля) было подтоплено 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков.
В регионе из затопленных районов эвакуировано более 4 000 человек, в том числе 885 детей.
В Оренбургской области был введен режим ЧС федерального характера. Ущерб жилью от наводнения, по предварительным оценкам, – более 21 млрд рублей.
Напомним, что дамбу в Орске прорвало сразу в двух местах вечером 5 апреля. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.
Как писал OBOZ.UA из-за прорыва местной дамбы Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил свою работу.
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