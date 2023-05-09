В Новосибирске партизаны устроили 'бавовну' на территории авиазавода: уничтожен боевой самолет Су-24. Видео

В Новосибирске (Россия) на территории авиационного завода компании "Сухой" партизаны уничтожили боевой самолет Су-24. Бомбардировщик стоял на площадке, предназначенной для ремонта и модернизации авиатехники.

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Как сообщило "Всенародное движение Легиона "Свобода России", самолет был уничтожен утром 8 мая. "Они хотели праздника? Получили! Неизвестные патриоты с огоньком поздравили преступную власть с Днем победы", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В движении заявили, самолет "успешно догорел", и ремонт ему уже не понадобится.

Также подчеркивается, что партизаны сожгли российский бомбардировщик с целью показать, что война против Украины должна быть окончена.

"Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" – преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", – заявили в "Свободе России".

Активисты отметили, что в РФ 9 мая начинается "победобесная шиза", хотя сами ветераны войны чтили погибших во Второй мировой, поминали друзей, побратимов и молились, чтобы война никогда не повторилась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России на параде Победы 9 мая зазвучало "Слава Украине". Благодаря хакерам, которые взломали ТВ, военные РФ шагали по Красной площади под слова украинского патриотического лозунга.

– Сеть рассмешило фото грустного беларуского диктатора Александра Лукашенко на параде в Москве. Пользователи предположили, что Лукашенко стало грустно из-за того, что не он двойник Путина.