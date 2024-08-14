В Воронеже прозвучали мощные взрывы: оккупанты жалуются на атаку, вспыхнул пожар. Видео

В ночь на среду, 14 августа, в российском Воронеже было громко – взрывы раздавались как в самом городе, так и в области. Россияне заявили о самой массированной атаке БПЛА на регион.

Видео дня

Местные жители сообщали, что взрывы были слышны в разных районах Воронежа. Вражеская ПВО пыталась работать по воздушным целям.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о якобы уничтожении нескольких БПЛА самолетного типа в регионе силами ПВО и средствами РЭБ.

При этом известно, что на окраине Воронежа вспыхнул пожар. Местные власти заявляют, что по предварительной информации, пострадавших нет.

"В результате падения обломков БПЛА фиксируются незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта, возгорание сухой растительности. Распространения огня не допущено", – написал губернатор.

Предварительно, целью атаки мог быть военный аэродром "Балтимор". С него взлетает вражеская тактическая авиация, которая атакует ракетами и КАБами Украину.

Также взрывы прогремели в Борисоглебске Воронежской области. Там расположен учебный авиационный центр подготовки летного состава, а также еще один военный аэродром.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 13 августа, россияне пожаловались на громкий взрыв в городе Екатеринбург в Свердловской области страны-агрессора. После него начался сильный пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!