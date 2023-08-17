В Волгограде вспыхнул мощный пожар на заводе 'Красный Октябрь', поднялась стена огня и дыма. Видео

Утром 17 августа в российском Волгограде произошел сильный пожар на металлургическом заводе "Красный Октябрь". На территории предприятия загорелось трансформаторное масло на площади 50 квадратных метров.

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Пять пожарных машин и десятки МЧСников пытались потушить пламя. Об этом сообщают российские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В пресс-службе завода и МЧСники заявили, что причины пожара устанавливаются. В то же время росСМИ сообщают, что погибших и пострадавших нет в результате возгорания нет.

Тушение пожара идет при помощи пенообразователя. Сотрудники МЧС, работающие в непосредственной близости у очага возгорания, надели теплоотражающие костюмы.

Очевидцы рассказали, что на месте происшествия поднимается огромный столб огня и дыма. На территорию завода продолжают прибывать пожарные машины в надежде локализовать и ликвидировать возгорание.

Напомним, в городе Раменское Московской области 13 августа разгорелся серьезный пожар. РосСМИ утверждают, что огонь охватил склад с удобрениями.

Ранее сообщалось, что 10 августа в стране-агрессоре России в очередной раз возник сильный пожар. На этот раз в подмосковном Одинцово загорелся склад возле одного из жилых комплексов.

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