В Волгограде даже пенсионеры против переименования в Сталинград: результаты опроса

Большинство жителей Волгограда выступили против переименования города в Сталинград. Соответствующую инициативу властей не поддержали даже пенсионеры.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса российскойисследовательской группы Russian Field. Так, 70% жителей Волгограда предпочли современное название города.

За переименование выступили бы только 25% опрошенных. Еще 5% опрошенных волгоградцев затруднились с ответом.

Опрос проводился по телефону 28 марта 2023 года, в нем участвовал 1031 человек.

Больше всего поддерживают переименование Волгограда в Сталинград среди старшего поколения. 44% опрошенных старше 60 лет ответили, что поддержали бы инициативу, 52% не поддержали бы.

В остальных возрастных группах за переименование Волгограда выступают от 14% до 18% участников опроса.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Она стала одним из важнейших событий Второй мировой и наряду с битвой на Курской дуге была переломным моментом в ходе войны, после которого войска Гитлера потеряли стратегическую инициативу.

Она также считается одной из самых ожесточенных и кровопролитных в истории по количеству суммарных безвозвратных потерь сторон (убитые, умершие от ран в госпиталях, пропавшие без вести). После ряда операций советской армии 91 тыс. уставших, больных и голодающих немцев были взяты в плен. Среди них было 22 генерала.

Волгоград до 1925 г. назывался Царицын (от тюркского "сари-цин" – "желтый остров"), а с 1925 до 1961 – Сталинград.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Власти РФ захотели переименовать Волгоград в Сталинград. Пропагандисты заявили, что по результатам опросов в течение недели якобы будет принято решение о том, будет ли проводиться референдум. Инициативу о возвращении городу прежнего названия якобы высказали местные ветераны.

– В конце января на въезде в Волгоград поставили дорожные знаки с надписью "Сталинград" из-за визита президента РФ Владимира Путина. Так переименовывают город 10 дней в году. В том числе и 2 февраля, когда в России отмечают день окончания Сталинградской битвы.