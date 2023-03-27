В России хотят переименовать Волгоград в Сталинград: в сети указали на интересный ''нюанс''

Государство-террорист Россия начало проводить опрос среди жителей Волгограда касательно переименования города. Власти РФ хотят вернуть населенному пункту прежнее название – Сталинград.

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В сети отметили, что это достаточно знаковое события для страны-агрессора, ведь Волгоград считается одним из самых бедных и запущенных областных центров России. Об этом сообщает Telegram-канал "Сеятель ветра" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пропагандистские СМИ заявили, что по результатам опросов в течение недели власти примут решение о том, будет ли проводиться референдум. Также в РФ выдали, что инициативу о возвращении городу исторического названия высказали волгоградские ветераны.

В ответ на их просьбу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о создании общественного совета по предварительному изучению мнения населения о переименовании города в Сталинград.

В сети высмеяли российскую власть за очередную пропагандистскую инициативу, отметив, что таким образом в РФ пытаются отвлечь внимание россиян от бесконечного позора путинской армии в Украине. Также отмечается, что переименование Волгограда станет символическим событием, ведь город лидирует в рейтинге самых бедных и грязных областных центров России. Волгоград "славится" разрушенными коммуникациями и плохой социальной обстановкой.

"После смены вывески все эти проблемы конечно же, никуда не исчезнут. Изменятся только новостные заголовки – "Фекальные реки затопили Сталинград", "Сталинград признан лидером по убитым дорогам", "В Сталинграде вновь лопнул канализационный коллектор". Но согласитесь – так даже лучше", – говорится в сообщении.

К слову, снимки с сервиса Google "Просмотр улиц" лишь подтверждают, что звание одного из самых запущенных и грязных областных центров РФ Волгоград получил не просто так.

Напомним, в январе 2023-го в российском Волгограде на всех основных въездах дорожные знаки с указанием города заменили знаками с надписью "Сталинград". Так волгоградцы подготовились к приезду диктатора Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Волгограде перед приездом российского диктатора Владимира Путина появились "потемкинские деревни" в местах, где должен был проезжать президентский кортеж, также там выловили беспризорных собак.