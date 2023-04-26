В Украине ликвидировали уже 10 российских депутатов: СМИ назвали фамилии и посчитали продолжительность жизни оккупантов на фронте

С начала войны в Украине, которую развязала Россия, армия противника несет потери не только в виде рядовых граждан и призывников. Среди уничтоженных оккупантов – десять российских депутатов местного уровня.

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на подсчеты открытых платформ. В среднем парламентариям удается продержаться на фронте три-четыре месяца.

Только накануне Силы обороны ликвидировали российского депутата-коммуниста Дмитрия Иванова из Республики Хакасия. Пока он остается единственным уничтоженным парламентарием регионального уровня, остальные представляют городские советы в РФ.

"Большинство погибших — единороссы. В рядах партии власти состояли депутат хурала Кызыла Айдыс Саая (Тува, погиб в начале сентября), депутат сельского поселения "Хуртагинское" Даша Джарипов (Бурятия, скончался в марте от осколочных ранений), башкирский депутат сельсовета Денис Пихтовиков (прослужил с сентября до января), депутат Щелкинского горсовета Виталий Костенко (Крым, погиб в январе). Ордена мужества удостоился их однопартиец мундеп Алексей Дяволюк (Псковская область, погиб в марте)", – передают источники.

Напомним, что на прошлой неделе в один день скончались сразу два депутата Госдумы от путинской партии "Единая Россия".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что планы российских оккупантов по захвату Бахмута на Донетчине провалились. Он также потроллил руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Наши войска только бы вышли к очередной полосе долговременной обороны противника, самой сильной его полосе Константиновка – Славянск – Краматорск… Приятно, когда военачальник, посылавший своих людей на убой, вдруг начинает признавать, что это все было не очень-то и нужно", – заметил военный преступник.

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