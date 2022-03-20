В Украине ликвидировали четырех подполковников СОБРа и ОМОНа: ранее специализировались на разгоне мирных митингов. Фото

Украинские военнослужащие ликвидировали очередных воюющих против Украины топ-военных вражеской российской армии. Это высокопоставленные офицеры Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и Отряда милиции особого назначения (ОМОН) управления Росгвардии по Владимирской области РФ.

Об этом пишет официальный Telegram-канал международного волонтерского сообщества InformNapalm. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал их имена (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в российском городе Владимир 18 марта похоронили сразу четырех подполковников СОБРа и ОМОНа: Илью Пяткина, Романа Рябова, Сергея Савватеева и Михаила Родионова.

"А сколько попутно рядовых закопали без фанфар?" – прокомментировал Геращенко в Telegram.

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Со своей стороны в InformNapalm пишут, что в последние дни на просторах российской соцсети "ВКонтакте" встречаются сотни и тысячи подобных некрологов.

Примечательно, что в сообщениях россияне говорят о прощании в Успенском соборе города Владимира с земляками. Они преподносят их как "героев", погибших в ходе "военной спецоперации" в Украине, но при этом не называют имена.

В сообщении говорится страницы "Подслушано Муром" говорится, что 16 марта регион простился с погибшими военнослужащими ВС РФ родом из Судогодского и Муромского районов. Также отмечается, мол, то, что среди погибших в ходе боевых действий в Украине есть жители Владимирской области, подтвердил врио губернатора Александр Авдеев, "выразив соболезнования".

"Кто же теперь будет руководить разгонами митингов на России? Так ведь все верные опричники пу*ла быстро закончатся и что потом? Майдан на Красной площади и Ленина из мавзолея вынесут и сожгут публично возле Кремля?" – комментируют волонтеры InformNapalm.

Авторы канала почеркнули, что для своих читателей выбирают только самые интересные факты по высокопоставленным персоналиям или массовой ликвидации военнослужащих РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в Украине был ликвидирован замкомандира авиационного полка путинской армии, подполковник Олег Червов. Его похоронили 16 марта в российском Воронеже.

Также украинские защитники ликвидировали командира армии РФ Михаила Романова. Известно, что оккупант насиловал женщин и приказывал убивать мирных жителей на Киевщине.

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