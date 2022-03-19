Украинские защитники отомстили насильнику и убийце: командир РФ, орудовавший на Киевщине, ликвидирован

Украинские защитники ликвидировали оккупанта Михаила Романова, он был командиром армии РФ. Захватчик насиловал женщин и отдавал приказы об убийствах мирных жителей в Киевской области.

Об этом в Instagram сообщил украинский актер и телеведущий Андрей Джеджула, который с начала вторжения РФ занимается волонтерством. Он отметил, что эта информация официально подтверждена украинскими военными (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Вместе с тем, шеф-редактор портала "Rusjev" Виталий Рождаев подтвердил в Facebook, что Романов, который убивал женщин на глазах у детей и издевался над людьми в Богдановке, ликвидирован.

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Он добавил, что фото трупа оккупанта уже отправили его жене Альбине. Вместе с Романовым в тот день были убиты многие другие российские захватчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир оккупационной армии РФ Михаил Романов орудовал на Киевщине. По рассказам очевидцев, военный преступник насиловал украинских женщин и убивал жителей Киевской области.

Романов руководил убийствами и издевательствами над мирными гражданами Украины. По его приказу оккупанты врывались в дома местных жителей и грабили их.

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