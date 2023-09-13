В Москве прозвучали взрывы: местные жители фиксируют пламя и дым. Фото и видео

Вечером во вторник, 12 сентября, в столице страны-агрессора РФ Москве слышали взрывы, которые там традиционно назвали "хлопками". После них над этим местом в небо поднялся дым.

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Также местные жители видели вспышки огня, пожар возник возле Останкинской телебашни. Подходящие кадры они публиковали в социальных сетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Видно дым и слышен треск", "Услышал взрывы, потом были видны всполохи огня, дым. Сейчас стягиваются пожарные машины", – рассказывали очевидцы.

На место ЧП уже выехали спасатели. Сообщается, что пожар вспыхнул на северо-востоке Москвы в районе станции метро "Владыкино".

Позже в МЧС РФ сообщили, что на Нововладыкинском проезде загорелся мусор, а возгорание "оперативно ликвидировали".

Отметим, что рядом с местом пожара находится Останкинская телебашня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 8 сентября, в Москве снова произошел пожар. Огонь охватил столичное здание Федеральной таможенной службы РФ.

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