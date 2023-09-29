В Тверской области епископ РПЦ заставил публично каяться священника за молитву о мире, а не о победе. Видео

В России молодого священника из Тверской области заставили публично каяться за то, что молился за мир, а не за победу оккупационной армии РФ в войне против Украины. За это ему угрожали лишением сана и заставили извиняться сначала перед представителями РПЦ, а после – перед прихожанами храма, настоятелем которого он является.

Процесс "покаяния перед паствой" руководство РПЦ сделало максимально унизительным для священника. Видео происходящего опубликовали российские СМИ.

Инцидент произошел в селе Погорелое Городище Тверской области. Там настоятель местного храма,28-летний Илья Гаврышкив, впал в немилость руководства РПЦ за то, что во время службы молился за мир, а не за "победу" оккупантов в войне против Украины.

За это, как рассказывает прихожанам храма на видео вышестоящий начальник Гаврышкива, епископ РПЦ, молодому священнику угрожали лишением сана.

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"Иди, гуляй. Ты у нас кто был? Отец Илья? А сейчас кто — Илюшка какой-то непонятный", — описал процесс "надоумления" священника епископ.

Угрозы на молодого священника подействовали. Он, по словам епископа, написал покаянное письмо в РПЦ. Однако этого представителям так называемой "церкви" показалось мало – и Гаврышкива в присутствии епископа заставили просить прощения за молитвы о мире еще и перед прихожанами храма.

Свои молитвы за мир он объяснил собственной "глупостью, непониманием, неразумением" и гордыней и заявил, что "виноват" перед россиянами.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала в Херсоне священника УПЦ МП, торговавшего российским оружием и боеприпасами. Их в большом количестве священнослужитель насобирал в регионе после того, как оккупанты сбежали под натиском ВСУ.

"Схрон" для "товаров", так называемый священник обустроил прямо на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне. Кроме него у предприимчивого представителя Московского патриархата был еще один тайник.