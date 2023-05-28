В центре Москвы загорелся трехэтажный ресторан. Видео

В центре Москвы 28 мая снова вспыхнул пожар. В столичном парке "Зарядье" загорелся одноименный трехэтажный ресторан.

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Эвакуированы около 50 посетителей заведения. Об этом сообщает российская радиостанция "Говорит Москва".

"В центре Москвы загорелся трёхэтажный ресторан. Он находится в парке "Зарядье". Около 50 посетителей эвакуированы. В столичном главке МЧС сообщил радиостанции "Говорит Москва", что, предварительно, пострадавших нет", – отмечено в сообщении.

Парк расположен в непосредственной близости от Красной площади и Кремля.

Возгорание началось около 10 часов дня по московскому времени.

"Пожарные машины на месте работают. Площадь устанавливается. Возгорание началось в 10:14, о пострадавших сообщений не поступало", – процитировали российские пропагандисты заявление МЧС РФ.

Напомним, 25 мая стало известно, что в Подмосковье вспыхнул сильный пожар на строительном рынке. Местные жители также утверждали, что слышали звуки взрывов.

А 24 мая в Белгородской области пожаловались на атаку БПЛА, вследствие которой вспыхнул пожар на газопроводе.