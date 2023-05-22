"Все по плану? Где красные линии?" В России подтвердили проникновение ДРГ в Белгородскую область, у россиян истерика

В России признали заход диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский городской округ Белгородской области. Это заявление повлекло за собой панику в российском сегменте сети интернет: россияне озабочены пересечением "красных линий" и неспособностью российских силовиков защитить их.

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Присутствие ДРГ подтвердил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. Также он пообещал сообщать об изменении ситуации.

"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", – написал Гладков.

Стоит отметить, что это заявление повлекло за собой настоящую истерию в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские добровольцы, воюющие за Украину, заявили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. В сети появились видео с воюющими на стороне Украины россиянами возле указателей села Безлюдовка Белгородской области, а также сел Любимовка и Чуровичи Брянской области.

Также в России заявили об "ожесточенном бое с украинской ДРГ на границе Белгородской области. Бой якобы идет у деревни Дроновка. С обеих сторон задействована военная техника, в небе заметили дроны.

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