'Суджа родненькая': в сети напомнили, что город в Курской области когда-то был украинским. Фото и видео

Последние два дня в Курской области РФ продолжаются бои на пограничные, в том числе и рядом с городом Суджа. Украинцы, следящие за ходом событий, начали искать информацию об этом населенном пункте и выяснили, что Суджа имеет историческую связь с Украиной.

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В частности, определенное время этот город был столицей Советской Украины (УССР). OBOZ.UA собрал информацию об украинском прошлом Суджи.

Суджа – украинский город?

Начнем с того, что Суджа – это город на юге Курщины над рекой Суджей, административный центр Суджанского района Курской области РФ. Исторически он относится к Восточной Слобожанщине и принадлежит к украинской этнической территории.

Также следует отметить, что Суджа находилась в составе Сумского полка (административно-территориальная и военная единица Слободской Украины – Ред.) и была одним из ее сотенных городков.

В 1732 году в состав полка входили 20 сотен: две Белопольские, Бишкинская, Ворожбянская, Краснопольская, Недригайловская, Новомиськая, Нижнесыроватская, Верхнесыроватская, Сумская, две Суджанские, Ольшанская, Перекопская, Рыбницкая, Стецьковская и другие.

По переписи 1897 года 60% населения города на родном языке считали украинский, 37% – русский.

Столица УССР

В 1926 году украинцы составляли в Суджанской волости 61,2 % всего населения, а в самой Судже – 30,8%.

Из анализа протоколов Временного рабоче-крестьянского правительства Украины стало известно, что Суджа почти месяц фактически была столицей Советской Украины – с 29 ноября по 27 декабря 1918 года.

После этого с конца декабря по начало января 1919 года столица переехала в Белгород, а уже потом большевики оккупировали Харьков и перебрались туда.

Реакция на события вокруг Суджи

В сети активно обсуждают бои, которые ведутся в Курской области. Уже несколько раз в российских пабликах всплывала информация, что город Суджа якобы уже не контролируют войска РФ, однако подтвержденных данных по этому поводу нет.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский тем временем пошутил, что компания планирует открыть отделение в Судже по адресу ул. Советская, 12 на месте бывшего отделения "Почты России".

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне операции Сил обороны Украины на территории Курской области РФ россияне испугались, что ВСУ могут захватить Курскую атомную электростанцию в городе Курчатов. АЭС расположена примерно в 60 км до ближайшей точки на украинско-российской границе.

А город Суджа, который, похоже, является основным направлением наступления на этом этапе, расположен на расстоянии менее 10 км до госграницы.

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