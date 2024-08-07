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"Суджа родненькая": в сети напомнили, что город в Курской области когда-то был украинским. Фото и видео

София Закревская
Общество
3 минуты
1,6 т.
'Суджа родненькая': в сети напомнили, что город в Курской области когда-то был украинским. Фото и видео

Последние два дня в Курской области РФ продолжаются бои на пограничные, в том числе и рядом с городом Суджа. Украинцы, следящие за ходом событий, начали искать информацию об этом населенном пункте и выяснили, что Суджа имеет историческую связь с Украиной.

Видео дня

В частности, определенное время этот город был столицей Советской Украины (УССР). OBOZ.UA собрал информацию об украинском прошлом Суджи.

"Суджа родненькая": в сети напомнили, что город в Курской области когда-то был украинским. Фото и видео

Суджа – украинский город?

Начнем с того, что Суджа – это город на юге Курщины над рекой Суджей, административный центр Суджанского района Курской области РФ. Исторически он относится к Восточной Слобожанщине и принадлежит к украинской этнической территории.

Также следует отметить, что Суджа находилась в составе Сумского полка (административно-территориальная и военная единица Слободской Украины – Ред.) и была одним из ее сотенных городков.

"Суджа родненькая": в сети напомнили, что город в Курской области когда-то был украинским. Фото и видео

В 1732 году в состав полка входили 20 сотен: две Белопольские, Бишкинская, Ворожбянская, Краснопольская, Недригайловская, Новомиськая, Нижнесыроватская, Верхнесыроватская, Сумская, две Суджанские, Ольшанская, Перекопская, Рыбницкая, Стецьковская и другие.

По переписи 1897 года 60% населения города на родном языке считали украинский, 37% – русский.

"Суджа родненькая": в сети напомнили, что город в Курской области когда-то был украинским. Фото и видео

Столица УССР

В 1926 году украинцы составляли в Суджанской волости 61,2 % всего населения, а в самой Судже – 30,8%.

Из анализа протоколов Временного рабоче-крестьянского правительства Украины стало известно, что Суджа почти месяц фактически была столицей Советской Украины – с 29 ноября по 27 декабря 1918 года.

"Суджа родненькая": в сети напомнили, что город в Курской области когда-то был украинским. Фото и видео

После этого с конца декабря по начало января 1919 года столица переехала в Белгород, а уже потом большевики оккупировали Харьков и перебрались туда.

Реакция на события вокруг Суджи

В сети активно обсуждают бои, которые ведутся в Курской области. Уже несколько раз в российских пабликах всплывала информация, что город Суджа якобы уже не контролируют войска РФ, однако подтвержденных данных по этому поводу нет.

"Суджа родненькая": в сети напомнили, что город в Курской области когда-то был украинским. Фото и видео

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский тем временем пошутил, что компания планирует открыть отделение в Судже по адресу ул. Советская, 12 на месте бывшего отделения "Почты России".

"Суджа родненькая": в сети напомнили, что город в Курской области когда-то был украинским. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне операции Сил обороны Украины на территории Курской области РФ россияне испугались, что ВСУ могут захватить Курскую атомную электростанцию в городе Курчатов. АЭС расположена примерно в 60 км до ближайшей точки на украинско-российской границе.

А город Суджа, который, похоже, является основным направлением наступления на этом этапе, расположен на расстоянии менее 10 км до госграницы.

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