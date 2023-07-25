В Татарстане студентов отправляют собирать 'Шахеды' для армии РФ: работают по несколько дней без сна

В Татарстане (субъект Российской Федерации) в особой экономической зоне "Алабуга" после начала полномасштабного вторжения массовое производство иранских ударных беспилотников Shahed. К их сборке привлекают студентов местного колледжа "Алабуга Политех".

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Таким образом их делают соучастниками военных преступлений РФ. Об этом сказано в расследовании российских журналистов издания "Протокол" и YouTube-канала "РЗВРТ".

В учебном заведении студентам обещают возможность освоить "профессии будущего" и зарабатывать до 70 тысяч рублей в месяц. По данным СМИ, зарплата учащихся, которые собирают дроны для ударов по Украине, зависит от выполнения плана. В среднем они получают 30-40 тысяч рублей в месяц.

Студенты утверждают, что, хоть им это и не нравится, от сборки "Шахедов" отказаться нельзя.

"Нам все это, в принципе, очень сильно не нравится. Но уйти с проекта невозможно. Ты либо отчисляешься, либо сидишь на проекте", – сказал один из них.

Отношение к таким работникам на заводе плохое: иногда учащимся приходится работать по несколько дней без сна и "практически без еды", однако выступать против такого обращения они боятся. "Все боятся. Мне вообще нельзя этого говорить. Руководство нас очень сильно запугивает по этому поводу", – жалуются россияне.

О том, что происходит в "Алабуге", рассказывать им тоже запрещено. За это, как сказано в договоре об обучении, грозит штраф от полутора до двух миллионов рублей.

"Никто ничего не говорит и не скажет. Я сейчас тоже достаточно рискую, потому что у нас везде и камеры, и прослушки, и чего только нет. Но, в принципе, мне на самом деле не страшно, потому что я понимаю, что происходит здесь полная жесть", – говорит студент.

У всех учащихся, которые заняты производством дронов, служба безопасности "Алабуги" перед началом работы отбирает телефоны. Силовики изучают переписки, в связи с чем "была куча отчислений за распространение информации", сказано в расследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Татарстане развернуто масштабное производство "шахедов". Ударные дроны-камикадзе производят в специальной экономической зоне "Алабуга", уже в 2024 году планируется перенести изготовление части деталей на территорию РФ, а затем автоматизировать производство.

– В разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в следующем году.

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