В Татарстане обнаружили завод по сборке Shahed: в планах – собственное производство дронов – СМИ
В Татарстане развернуто масштабное производство "шахедов". Ударные дроны-камикадзе производят в специальной экономической зоне "Алабуга", уже в 2024 году планируется перенести изготовление части деталей на территорию РФ, а затем автоматизировать производство.
Об этом говорится в совместном расследовании российского оппозиционного издания "Протокол" и YouTube-канала "РЗВРТ". Как отмечается, руководство "Алабуги" планирует также расширить площадь производства с нынешних 40 тыс. кв. м до 100 тыс. кв. м (видео размещено внизу новости).
Эффективность сборки в результате должна превзойти иранскую в десятки раз, утверждают СМИ.
РФ якобы готова заменить все компоненты "шахедов" собственными запчастями, помимо боевой части, которую, вероятно, намерены и дальше поставлять из Ирана.
В первую очередь власти страны-агрессора хотят локализовать производство корпуса, а GPS-модуль и процессор надеются закупать в Китае.
Также в "Алабуге" планируют делать двигатели. Полный переход на российские комплектующие по иранской "франшизе" планируется завершить за два-три года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Иран усиливает военное сотрудничество с РФ. Авиарейсы с грузами для оккупационных войск стали регулярными.
– В разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в следующем году.
– Тегеран использует китайские комплектующие для изготовления "шахедов" для РФ. Одна из них была обнаружена в одном из сбитых дронов в Украине.
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