В Тамбове хлебокомбинат производит дроны для войны против Украины: пропагандист похвастался, что те пахнут выпечкой. Видео

В России тамбовский хлебокомбинат начал производить дроны для войны против Украины. Кремлевский пропагандист похвастался, что те пахнут выпечкой.

Соответствующий ролик появился в соцсетях. Пропагандист рассказал, что еще с советских времен почти все заводы в России имели двойное предназначение.

"Вчера делали макароны, а сегодня уже патроны. Вот так и здесь, хотите батоны, а хотите дроны. Представляете, они еще пахнут свежим хлебом", – сказал он.

Заместитель гендиректора завода Валерий Ляшенко рассказал, что завод выпекает 60 видов продукции хлеба, а в то же время успевает производить дроны для оккупантов.

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Производство беспилотников налажено в отдельном помещении. Ежемесячно предприятие выпускает около 230–250 аппаратов.

По данным российских СМИ, такой практике уже минимум полгода.

Напомним, Россия наладила сбор дронов-камикадзе "Шахед" на своей территории. Как сообщили в ГУР, до конца года страна-агрессор планирует собрать 1300 дронов.

Аналитики OSINT-агентства Molfar идентифицировали десятки людей, помогающих стране-террористу России создавать собственные ударные дроны-камикадзе Shahed. Россияне не только получают смертоносные БПЛА из Ирана, но и решили создать в Татарстане завод, который должен производить дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, США подталкивают Иран к тому, чтобы он прекратил поставлять России дроны-камикадзе, которыми она атакует Украину. В обмен на это в Вашингтоне готовы ослабить санкции против Тегерана и не вводить новые.

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