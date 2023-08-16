США готовы ослабить санкции против Ирана в обмен на прекращение поставок дронов в Россию – Financial Times

Соединенные Штаты Америки подталкивают Иран к тому, чтобы он перестал поставлять России дроны-камикадзе, которыми она атакует Украину. В обмен на это в Вашингтоне готовы ослабить санкции против Тегерана и не вводить новые.

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Штаты уже дважды инициировали дискуссию по этому вопросу – на непрямых переговорах в Катаре и Омане. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники среди чиновников США и Ирана.

Соединенные Штаты хотят, чтобы Иран прекратил поставлять России не только дроны, но и запчасти к ним. Отметим, что официально Тегеран отрицает сотрудничество с Москвой по поставке ударных БПЛА и заявляет, что неоднократно обращался к РФ с просьбой прекратить их использование в войне против Украины. Однако в США хотят, чтобы эта риторика превратилась в более конкретные шаги, говорит иранский чиновник.

Помимо вопроса дронов для РФ, в Вашингтоне настаивают на решении ядерного вопроса. В США хотят, чтобы Тегеран возобновил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и отказался от обогащения урана выше 60%. В этом году Иран обогатил уран уже до 84%, что лишь на 6% меньше концентрации, необходимой для ядерного оружия.

Если Иран выполнит эти условия, США готовы пообещать, что не будут вводить новые санкции против страны, за исключением сферы прав человека, пишет Financial Times. Также Штаты не будут вести жесткий контроль по уже принятым нефтяным ограничениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В США заявили, что Иран остается одной из главных опор для России в ее войне, которую она развязала против Украины. И военное партнерство двух стран только усиливается.

– Также Иран и Беларусь, поддерживающие страну-агрессор Россию в ее полномасштабной агрессии против Украины, подписали договор о военном сотрудничестве, а также утвердили план его реализации на 2023 год.

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