Идентифицированы 43 человека, которые помогают России создавать собственные 'шахеды'

Аналитики OSINT-агентства Molfar идентифицировали десятки человек, которые помогают стране-террористу России создавать собственные ударные дроны-камикадзе Shahed. Помимо поставок смертоносных БПЛА из Ирана, россияне решили создать в Татарстане завод, который должен производить дроны.

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Более того, оккупанты также надеются самостоятельно создавать все компоненты к беспилотникам. Об этом сообщает OSINT-агентство Molfar.

Завод по сборке "шахедов" россияне создали на базе "специальной экономической зоны" в Елабуге в обход санкций и с помощью сообщников из Ирана. Особенность этой зоны заключается в том, что объекты находятся вне таможенной территории. Поэтому они не подлежат обычному таможенному контролю и налогообложению.

Также аналитики подчеркнули, что рядом с заводом расположена железная дорога, аэропорт и трасса федерального значения, что позволяет России эффективнее организовать логистику по доставке компонентов к БПЛА. Власти страны-агрессора уже заявили, что к 2025 году намерены создать 6000 ударных дронов.

Расследователи опубликовали данные россиян, причастных к сборке "шахедов". Примечательно, что большинство из них имеют связи с ФСБ РФ или министерством обороны. OSINT-агентство обнародовало телефонные номера, социальные сети и адреса электронных почт россиян, которые способствуют созданию оружия. Вклад этих граждан РФ в производство смертоносной техники для агрессора делает их прямыми соучастниками преступлений и геноцида против Украины.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия производит дроны-камикадзе Shahed (российская версия – "Герань") на своей территории, чтобы отвлечь внимание от Ирана. Хотя в самих БПЛА, где бы они ни были изготовлены, и дальше используются запчасти даже из европейских стран.

Ранее издание The Washington Post, ссылаясь на утечку оказавшихся в его распоряжении документов, написало, что Россия планирует с помощью Ирана создать 6000 ударных дронов для обстрелов украинских городов. Команде инженеров промышленного центра в глубинке РФ было тайно поручено построить производственную линию, которая будет работать круглосуточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, США подталкивают Иран к тому, чтобы он прекратил поставлять России дроны-камикадзе, которыми она атакует Украину. В обмен на это в Вашингтоне готовы ослабить санкции против Тегерана и не вводить новые.

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