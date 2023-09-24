В Санкт-Петербурге слышали 'бавовну': в нескольких районах пропал свет. Фото

В российском Санкт-Петербурге вечером 24 сентября местные жители сообщили о блекауте – на некоторых улицах полностью пропал свет. Также электричества некоторое время не было в аэропорту Пулково.

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. Причины блекаута пока не известны, однако перед этим жители страны-агрессора якобы слышали взрыв, который там называют "хлопком" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, полностью без электричества оказались улицы Первомайская, Пушкинская, Валдайская, Витебский проспект, район Шушары. Также частично нет света в Московском районе Санкт-Петербурга.

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На улицах не работают светофоры и магазины.

В аварийных службах города сказали местным жителям, что якобы проводят ремонтные работы и завершат их поздно ночью.

"Местные жители сообщают, что видели вспышку в небе и слышали хлопок. Официальной информации пока нет", – говорится в сообщении одного из пропагандистских каналов.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 24 сентября в российском Курске прогремел повторный взрыв. Над одним из районов города поднялся черный дым. Что было атаковано во время повторной "бавовны", россияне не раскрывают. Но предварительным данным, это, вероятнее всего, последствия прилета по НПЗ недалеко от местного аэродрома.

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