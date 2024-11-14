В списке – десятки фамилий: в России оригинально 'признали' гибель членов экипажа БДК 'Новочерскасск', которую отрицали

В российском городе Новочеркасск Ростовской области открыли мемориальные доски погибшим членам экипажа одноименного большого десантного корабля, который был уничтожен в Крыму. Хотя долгие месяцы после того, как украинские ракеты поразили вражеское судно на временно оккупированном полуострове, в РФ продолжали заявлять о "потерь нет".

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Ныне в списке погибших россияне указаны 34 фамилии. Об этом сообщил украинский блогер Денис Казанский, опубликовав соответствующие фото.

На кадрах видны две мраморные или гранитные доски, на которых написано имена матросов, мичманов, сержантов и старшин БДК "Новочеркасск" Черноморского флота РФ.

Напомним, что российский корабль был уничтожен 26 декабря 2023 года ракетным ударом Воздушных сил ВСУ по военной бухте во временно оккупированной Феодосии.

Тогда сообщалось, что он мог перевозить дроны Shahed-136. Российские власти всячески скрывали последствия удара: после атаки силовики оцепили Феодосийский центр и усилили проверку местных жителей на улицах, а "чиновники" угрожали ответственностью свидетелям.

Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о гибели только одного человека и четырех травмированных. Однако, по данным Astra, в момент атаки на корабле находились 77 российских моряков, из которых 19 получили ранения, а 33 считались пропавшими без вести. Отмечалось также, что командир судна Николай Степаненко не пострадал. Ныне же очевидно, что в результате удара были ликвидированы 34 члена экипажа этого БДК.

Отметим, что ранее "Новочеркасск" уже попадал под поражение. В частности, 24 марта 2022 года корабль получил повреждения в результате обстрела в порту Бердянска во время российского вторжения в Украину. На нем погибли трое российских моряков. Тогда же был потоплен корабль "Саратов".

"Новочеркасск" стал пятым уничтоженным во время полномасштабной войны российским большим десантным кораблем. Оккупанты только в ноябре 2024 года начали поднимать корабль со дна Черного моря.

Как сообщал OBOZ.UA, схожая история происходила после затопления ВСУ в Черном море российского крейсера "Москва" 14 апреля 2022 года. Военное командование РФ сначала не признавало уничтожение корабля и потерю моряков, а в январе 2024-го в российском минобороны заявили об одном погибшем и 27 "пропавших без вести" членах экипажа.

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