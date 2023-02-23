В 'советниках' были Иван Грозный и Петр I: FT рассказала, как Путин шокировал российские элиты вторжением в Украину

Президент России Владимир Путин готовил вторжение в Украину, не посвящая в свои намерения даже ближайшее окружение. Подавляющее большинство чиновников в Кремле узнали о начале полномасштабной войны из телевизионного обращения диктатора утром 24 февраля 2022 года.

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Путин надеялся оккупировать всю Украину в течение считанных дней, когда же эти планы потерпели крах – он отказывается признать свою ошибку и упорно желает "довести дело до конца" несмотря ни на что. Об этом со ссылкой на источники в окружении российского диктатора пишет Financial Times.

По данным издания, в планы Путина относительно начала полномасштабной войны против Украины были посвящены единицы представителей его окружения. Для большинства чиновников Кремля его выступление утром 24 февраля 2022 года и объявление о проведении "специальной военной операции" на территории соседнего государства стало шоком.

"Все высшее руководство Кремля узнало о вторжении только тогда, когда увидело, как Путин объявил о "специальной военной операции" по телевидению в то утро", – пишет издание.

По данным FT, через несколько часов после того, как на украинские города и села полетели российские ракеты, а войска РФ пересекли границу сразу в нескольких регионах Украины, в Кремле собрались российские олигархи. По словам одного из неназванных участников встречи, "все были полностью растеряны".

Представители крупного российского капитала тогда интересовались у министра иностранных дел Сергея Лаврова, как вообще можно было спланировать такое масштабное вторжение так, чтобы большинство высокопоставленных должностных лиц Кремля, представителей экономического кабинета и бизнес-элиты РФ не то что не знали о планах Путина, а даже исключали саму возможность подобного развитию событий.

На это Лавров ответил: "У него есть три советника. Иван Грозный. Петр Первый. И Екатерина Великая".

Инсайдеры издания отмечают: в планах кремлевского диктатора Украина должна была пасть за считанные дни, потери РФ при этом прогнозировались минимальные.

"Согласно плану вторжения Путина, российские войска должны были захватить Киев за считанные дни в результате блестящего, сравнительно бескровного блицкрига. Война оказалась для России болотом исторических масштабов", – пишет FT.

Планам агрессора помешали украинские воины и народ Украины, которые оказывали ожесточенное сопротивление оккупантам. Впрочем, даже когда огромная цена вторжения для России стала для Путина очевидной – он не рассматривает варианта с отводом войск. Более того: люди, хорошо знающие диктатора, уверены: он как никогда полон решимости довести начатое до конца.

"Идея никогда не заключалась в том, чтобы погибли сотни тысяч человек. Все пошло ужасно не так", – приводит издание слова бывшего высокопоставленного российского чиновника.

В настоящее время российский диктатор пытается найти оправдание агрессии РФ. Отсюда – постоянные уверения, что у него, мол, не было другого выбора, кроме как продолжать вторжение любыми средствами и любой ценой.

"Оказывается, мы были совершенно не готовы. В армии беспорядок. Наша промышленность в беспорядке. Но хорошо, что мы узнали об этом именно сейчас, а не тогда, когда НАТО вторгнется к нам", – рассказывает Путин представителям ближайшего окружения, утверждают инсайдеры FT.

Знакомые с Путиным лично чиновники утверждают, что после начала полномасштабной войны он находится во все большей изоляции.

"Сталин был злодеем, но хорошим менеджером, потому что его нельзя было обмануть. Но никто не может сказать Путину правду. Люди, никому не доверяющие, начинают доверять очень небольшому количеству людей, которые им лгут", – рассказал собеседник издания из близкого круги Путина.

В изоляции Путин оказался еще при пандемии. Первые месяцы, пока в мире свирепствовал коронавирус, он провел в резиденции на Валдае в компании близкого друга, российского олигарха Юрия Ковальчука. Именно тот вбил в голову диктатора бред о его исторической миссии по утверждению величия России и о том, что Путин – это российский царь Петр I современности.

Когда Путин начал разрабатывать планы возможного вторжения, его кум Виктор Медведчук настаивал на том, что украинцы встретят российские войска с распростертыми объятиями. Одна из частей плана предусматривала привлечение беглого президента Виктора Януковича. Он должен был "легитимизировать" Медведчука в роли нового "правителя" Украины "при поддержке" РФ. Планировалось, что Янукович запишет видеообращение.

Однако произошло не так, как предполагалось. Чем дольше тянется война, чем дороже она стоит для РФ – тем больше Путин осознает масштабы просчетов. И ищет информацию от людей на более низких уровнях.

Инсайдеры FT даже констатировали, что иногда Путин использовал информацию из своих неофициальных каналов, чтобы публично подставлять под удар высокопоставленных чиновников.

Впрочем, скептицизм, который он демонстрирует в последнее время, вовсе не означает, что диктатор готов признать ошибочность своего решения о нападении на Украину. И хотя некоторые из либеральных чиновников, выступающих против войны, пытаются убедить его прекратить ее, указывая на экономический ущерб, который санкции, вероятно, нанесут российской экономике, – он остается глух к их аргументам.

Путин отвечает, что просчитал все потери.

"Он говорит: "Мы платим огромную цену, я понимаю. Мы недооценили, насколько это может быть тяжело"... Но как можно убедить сумасшедшего? Его мозг разрушится, если он поймет, что это была ошибка", – подытожил один из собеседников издания.

Напомним, на днях Путин снова попытался напугать Запад ядерным оружием. В своем обращении 23 февраля глава Кремля издал, что государство-террорист "в 2023 году продолжит уделять повышенное внимание ядерной триаде".

Интересно, что о неудачном запуске ракеты "Сармат" за несколько дней до того диктатор не вспомнил. В то же время он заявил, что пусковые установки этого "грозного оружия" будут развернуты в ближайшее время.