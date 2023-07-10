В Сочи в РФ включили сирены: город ушел под воду. Видео

В городе Сочи, расположенном в России, произошло сильное ненастье, которое вызвало значительные негативные последствия. Масштабный ливень в этом курортном городе привел к наводнению, которое привело к смыву автомобилей и повреждению асфальтового покрытия.

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Об этом сообщают российские СМИ. В результате погодного катаклизма в городе звучат сирены (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В нескольких районах курорта сработали сирены. Всех просят оставаться дома или в безопасном месте", – говорится в росСМИ.

Вероятно, сирена звучит из-за того, что вода в реке достигла опасной отметки и жителей может затопить.

Также важно отметить, что трассу ПСОУ-Адлер "А-147" затопило. Оказавшиеся в ловушке люди стоят по пояс в воде и ждут помощи.

Автомобили оказались по крышу в речной воде. Жители не могут спокойно перемещаться по городу.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские Сочи накрыла мощная непогода. Сильный ливень вызвал в городе наводнение, которое сносит все на своем пути, на одной из улиц даже образовалась плотина из 10 машин. Отдыхающих, которые собирались в Сочи в ближайшее время, предупредили, что штормовое предупреждение на курорте действует до конца дня 10 июля.

Напомним, что аналогичная ситуация в городе была и в прошлом месяце. Тогда после сильных дождей улицы ушли под воду. Вода в реках поднялась выше нормы, а местные чиновники заявили об "опасном явлении".

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