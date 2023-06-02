В Смоленской области 'бавовна': заявляют об атаке дронов на объекты топливно-энергетического комплекса

Утром 2 июня в России пожаловались на якобы очередную атаку беспилотников. В этот раз они принесли "бавовну" на объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области.

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Информация об еще ночном ЧП появилась в российских пабликах около 08:30 пятницы. Пропагандисты утверждают, что серьезных "потерь нет", и показали кадры после "атаки" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По данным местных властей, на которые ссылаются в сети, объекты в регионе атаковали сразу два БПЛА.

"Критических повреждений, пожаров и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Позже некоторые паблики уточнили, мол, это были дроны-камикадзе и атаковали они нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции в Смоленской области.

Отмечается, что все произошло около 02:00 пятницы – "беспилотник взорвался на территории "Транснефти" в деревне Пересна". В результате взрыва была повреждена водяная емкость пожаротушения.

Спустя 30 минут, пишут в сети, еще один дрон якобы атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы. В результате этого взрыва было повреждено административное здание.

На опубликованных пропагандистами фото видно повреждение дороги и обломок дрона, сбитого якобы в Смоленской области дрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 2 июня на атаку БПЛА жаловались также в Курске. Эти звуки взрывов в городе изрядно испугали россиян, некоторые из них задумались над бегством.

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