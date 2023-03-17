В Смоленске организовали выставку о ''нацизме в Украине в 1939-2023 годах'', куда возят на экскурсии школьников. Фото

В российском Смоленске продемонстрировали свой истинный цинизм. Там организовали выставку о "нацизме в Украине в 1939-2023 годах". На экскурсии уже полным ходом возят школьников. Причем, в обязательном порядке.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Сирена". Выставка под названием "Противостояние: 1939 – 2023" проходит в государственном музее памяти Второй Мировой войны (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Десятиклассникам школ Смоленского района области, которых уже свозили на экскурсию 16 марта, в случае отказа пригрозили разговором с директором. Более того, школьников попросту обманули. Им заявили, что темой экскурсии будет "Смоленщина в годы Второй Мировой войны", однако по приезду на место, детям рассказывали о вторжении в Украину.

Как следовало ожидать, старшеклассникам говорили, что российское вторжение в Украину "оправдано". Как аргумент приводили то, что "украинцы – нацисты".

Отмечается, что для экспозиции в музее выделили отдельное помещение. Среди экспонатов – "остатки вооружения украинских военных" и "подлинные предметы" с мариупольского завода "Азовсталь".

"Наши предки в прошлом веке защищали наше государство от нацистского произвола Гитлера. Тогда им удалось победить, но спустя годы "враг" остался тот же. Главная цель "СВО" – спасение украинского государства от "фашистского режима", – процитировал экскурсовода школьник.

Также известно, что в автобусе на обратном пути учительница спросила, понравилась ли детям экскурсия. И вопреки ее ожиданиям, почти все высказывали свое недовольство и негативно отреагировали на такую внеурочную программу. Один из старшеклассников даже поспорил с педагогом о войне.

Добавим, выставка открылась еще 22 февраля. Как сообщают пропагандисты, она рассказывает о "ярких проявлениях "нацизма" в современной Украине" и "антироссийской пропаганде" западных стран во главе с США".

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун Нового года детям в России выдали длинный перечень "запрещенных" артистов, музыку которых нельзя использовать на мероприятиях. "Черный список" пополнили украинские исполнители, которые с 24 февраля активно высказывали свою антивоенную позицию, а также их российские коллеги-оппозиционеры.

Также OBOZREVATEL писал, что российское министерство просвещения утвердило "федеральные образовательные программы" начального, основного и среднего общего образования для школ. В курс истории пропагандисты ввели войну против Украины, а на уроках ОБЖ теперь будут обучать стрельбе из автомата Калашникова.

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