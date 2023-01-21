В Сибири загорелись цистерны с топливом, которые должны были отправить оккупантам в Украину. Видео

В российском городе Ангарск Иркутской области 21 января вспыхнул масштабный пожар в промзоне. Там загорелись бензовоз и цистерны с топливом, предназначавшиеся для отправки оккупантам, находящимся в Украине.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live. В России очередное возгорание в Сибири традиционно объяснили "нарушением правил безопасности".

"В Ангарске горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупантам в Украину. По данным МЧС (РФ. - Ред.), площадь пожара — 400 кв. м", - отмечено в сообщении.

Местные СМИ в Иркутской области пишут, что кроме бензовоза огонь охватил три железнодорожные цистерны, пламя перебросилось на них с загоревшегося первым бензовоза.

"Пострадавших нет. Дознаватели МЧС приступят к точному выяснению причин после охлаждения цистерн. Предварительно установлено, что воспламенение произошло при заправке бензовоза из-за нарушения требований пожарной безопасности", - пишут пропагандисты, отмечая, что пожар произошел на территории промышленного массива.

В то же время пропагандисты телеканала МО РФ "Звезда" сообщили о пожаре на нефтебазе и о том, что для его тушения привлекли 35 пожарных и 7 единиц техники.

Информацию о том, что сгоревшее топливо предназначалось для нужд российских оккупационных войск, находящихся на территории Украины, подтверждает также спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

"Утро начинается с приятных и уже привычных новостей. В Ангарске просто шикарно горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма, она - хитрая тетка. Местные сообщают, что пожар и задымление настолько сильны, что они даже видны в окрестностях Иркутска", - отметил Братчук.

Расстояние от Ангарска до Иркутска по прямой составляет порядка 37 км.

Напомним, 11 января горячо было в Москве: ранним утром там загорелся сгорел буксир "Адлер".в порту. Буксир стоял на Химкинском водохранилище в Москве, напротив Северного речного вокзала.

РосСМИ утверждают, что информации о пострадавших в результате ЧП на буксире не поступало.

В тот же день, 11 января, в Москве вспыхнул пожар на парковке возле метро "Рассказовка". После возгорания дизельного топлива огонь распространился на строительные помещения.

Только проверенная инфофрмация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!