В Москве загорелся мощный пожар, поднялась стена черного дыма. Видео

В Москве утром 11 января произошел очередной крупный пожар. Он начался на парковке возле метро "Рассказовка", после возгорания дизельного топлива огонь распространился на строительные помещения.

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Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, сгорели как минимум пять автомобилей. Огонь охватил сразу несколько машин, очевидцы слышали взрывы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Горящее дизельное топливо попало в дождевую канализацию на площадь 200 кв. м – в результате недалеко от стоянки возник новый очаг возгорания.

Работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

Как писал OBOZREVATEL, днем ранее сообщалось о двух пожарах в Москве. В частности, пострадало здание возле метро "Дмитровская", где находились автосервис и склад парфюмерии.