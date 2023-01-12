Пожар вспыхнул утром: в Москве в порту сгорел буксир ''Адлер''. Фото и видео

На севере российской столицы 11 января сгорел трехуровневый буксир "Адлер". Пожар на нем вспыхнул под утро, когда было еще темно, и обошелся без пострадавших.

Видео дня

Об этом сообщили российские СМИ. В сети также опубликовали кадры с места ЧП (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что буксир стоял на Химкинском водохранилище в Москве, в частности напротив Северного речного вокзала. Сообщение о пожаре на нем поступило в 05:17 четверга.

Возгорание возникло в машинном отделении буксирного судна, сотрудники российского МЧС потушили пожар на площади 25 квадратных метров.

"Произошло загорание в машинном отделении буксира "Адлер", трехуровневого, на площади 25 кв. м. В 06:08 полная ликвидация пожара", – говорится в сообщении.

РосСМИ утверждают, что информации о пострадавших в результате ЧП на буксире не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 11 января в Москве вспыхнул пожар на парковке возле метро "Рассказовка". После возгорания дизельного топлива огонь распространился на строительные помещения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!