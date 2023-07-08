В Шебекино пожаловались на прилеты: горит центральный рынок и овощная база. Фото и видео

В Шебекино Белгородской области РФ, 8 июля, в результате ночных прилетов произошло возгорание сразу в нескольких местах. По словам местных, известно, что горит овощная база и частный сектор в районе рынка.

Видео дня

Об этом россияне сообщают в местных Telegram-каналах. Также сообщается, что в результате взрывов и пожара никто не пострадал.

В обстреле уже успели обвинить украинскую сторону. Гауляйтер региона Вячеслав Гладков заявил, что город был обстрелян "Градами".

"ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий", – рассказал Гладков.

Напомним, что в российском Шебекино Белгородской в субботу, 24 июня, области горело предприятие. Местные власти в результате заявили об атаке дрона.

Ранее представители легиона "Свобода России" и РДК вошли на окраины города Шебекино. Российские войска открывают огонь по своим территориям. В результате десятки разрушенных домов, предприятий. В городе закрыты магазины, аптеки, люди покинули свое жилье.