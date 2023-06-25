В российском Шебекино горело предприятие: власти заявили об атаке дроном
В российском Шебекино Белгородской в субботу, 24 июня, области горело предприятие. Местные власти в итоге заявили об атаке дрона.
Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.
"В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет", – заявил Гладков.
Российский чиновник добавил, что пожар охватил малую часть площади.
"Есть небольшой очаг возгорания. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий", – отметил губернатор.
Отметим, ранее представители легиона "Свобода России" и РДК вошли на окраины города Шебекино. Российские войска открывают огонь по собственным территориям. В результате десятки разрушенных домов, предприятий. В городе закрыты магазины, аптеки, люди покинули свое жилье.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские депутаты и пропагандисты снова показали свой низкий уровень интеллекта. Оказалось, что они даже не могут запомнить название популярного в последнее время города в Белгородской области Шебекино.
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