В российском Шебекино Белгородской в субботу, 24 июня, области горело предприятие. Местные власти в итоге заявили об атаке дрона.

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Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

"В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет", – заявил Гладков.

Российский чиновник добавил, что пожар охватил малую часть площади.

"Есть небольшой очаг возгорания. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий", – отметил губернатор.

Отметим, ранее представители легиона "Свобода России" и РДК вошли на окраины города Шебекино. Российские войска открывают огонь по собственным территориям. В результате десятки разрушенных домов, предприятий. В городе закрыты магазины, аптеки, люди покинули свое жилье.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские депутаты и пропагандисты снова показали свой низкий уровень интеллекта. Оказалось, что они даже не могут запомнить название популярного в последнее время города в Белгородской области Шебекино.