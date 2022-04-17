В сети напомнили, как пропагандисты Путина кричали о планах взять Киев за 2 дня: риторика изменилась. Видео

В начале российского вторжения в Украину кремлевские пропагандисты наперебой кричали, что путинская армия захватит Киев в считанные дни. Когда же оккупанты получили по зубам и вынуждены были бежать с Киевщины, спасаясь от гнева защитников Украины – риторика резко изменилась.

Теперь рашисты растерянно пытаются найти причины поражений "второй армии мира". Нарезку пропагандистского угара и постепенное "прозрение" показали в Telegram-канале "Типичный ХТЗ".

Когда Россия 24 февраля начала широкомасштабное вторжение в Украину, пропагандисты всех калибров и мастей кричали, что путинская армия захватит Киев за считанные дни.

Назывались сроки в 1,5-3 дня. Самоназванный правитель Беларуси считал, что Киев будет оккупирован через 3-4 дня. Известная пропагандистка Ольга Скабеева с абсолютной уверенностью прогнозировала сопротивление украинской столицы не дольше двух суток.

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Однако Киев устоял. Более того, оккупантов защитники Киевщины окружили, а затем - погнали к белорусской границе, по ходу пытаясь нанести им как можно большие потери.

От такого "удара" пропагандисты растеряли былую уверенность и спесь. Та же Скабеева через месяц после начала агрессивной войны России начала петь о том, что ВСУ – это, оказывается, "вторая армия в Европе после российской". И, мол, за месяц такую мощную армию нереально уничтожить.

А гости другого кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева начали утешать себя тем, что "непобедимая армия" несет потери не от украинских воинов. Рашисты в Украине, мол, воюют с НАТО – несмотря на то, что Альянс практически ежедневно заявляет, что не воюет в Украине и не собирается этого делать. И демонстрирует полную беспомощность под предлогом "не допустить прямого столкновения с Россией" - той самой, "непобедимую армию" которой громят не только украинские военные, но и бойцы терробороны, охотники и трактористы из украинских сел.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России выдвинули два требования к Украине и заявили, что Зеленский должен их выполнить.