В Санкт-Петербурге во дворе военкомата прогремел взрыв. Фото и подробности

В Санкт-Петербурге (РФ) 5 сентября во дворе одного из военкоматов прогремел взрыв. Предварительно, кто-то оставил там самодельное взрывное устройство.

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По данным росСМИ, речь идет о военном комиссариате Невского района. Взрывчатку заложили в вентиляционную шахту, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу.

Устройство, как утверждается, состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.

В Telegram-каналах страны-агрессора показали фотографии с места инцидента. На снимках видно, что по вызову выезжали экстренные службы. О пострадавших российские источники не сообщают.

В двадцати метрах расположен военкомат. В том же здании несколько благотворительных фондов и храм Успения Пресвятой Богородицы. Последний после инцидента закрыли.

Как писал OBOZREVATEL:

– 5 сентября в российском городе Дзержинск Нижегородской области возникло факельное горение на заводе холдинга "Сибур". Службы государства-агрессора объяснили ЧП нарушением технологического процесса.

– Вечером 4 сентября в Москве произошел пожар в районе Ленинградского вокзала. РосСМИ писали, что горели "пустые склады".

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