В России загорелся мощный пожар на заводе нефтехимической продукции: валит черный дым. Видео

В российском городе Дзержинск Нижегородской области возникло факельное горение на заводе холдинга "Сибур". Службы государства-агрессора объяснили ЧП якобы нарушением технологического процесса.

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Такое заявление сделали, в частности, в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ. Видео пожара опубликовали российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На кадрах виден столб черного дыма, поднявшийся над местом возгорания. Пожарные подразделения привлекались по 3 рангу пожара.

В то же время "Сибур" официально опроверг информацию о пожаре на предприятии в Дзержинске и сообщил о якобы штатной временной приостановке производства.

"Временно факельная установка переведена в режим интенсивного дымного горения. Данный режим предусмотрен действующими регламентами. Ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха, результаты мониторинга будут опубликованы на сайте предприятия", – пояснили в пресс-службе предприятия.

Сибур Холдинг – самый крупный нефтехимический холдинг России. Сырьевая основа бизнеса – переработка попутного нефтяного газа в Западной Сибири и производство сжиженных углеводородных газов. На заводе "Сибур-Нефтехим" в городе Дзержинск углеводородное сырье перерабатывают в полимеры.

На сайте предприятия указано, что предприятие выпускает нефтехимическую продукцию, в частности, товарную окись этилена, моно-, ди-, триэтиленгликоли и полигликоли, акриловую кислоту, легкие и тяжелые акриловые эфиры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в Подмосковье в России загорелся завод с лакокрасочными изделиями. Площадь горения составляла 1,2 тысяч квадратных метров.

– 3 сентября в российском Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар в районе нефтебазы. В городе слышались взрывы, над местом происшествия поднялся высокий столб черного дыма.

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