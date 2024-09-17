В Санкт-Петербурге убили выступавшего против войны против Украины активиста: ему поступали угрозы от силовиков

В Санкт-Петербурге убит 53-летний оппозиционер Виталий Иоффе. Активист впервые организовал акцию протеста после оккупации украинского Крыма россиянами в 2014 году; он последовательно выступал против войны в Украине, преследований оппозиции в России, регулярно посещал судебные заседания по политическим делам.

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Первым о смерти Иоффе сообщил один из популярных прокремлевских Telegram-каналов утром 17 сентября. Тело нашли в квартире в Калининском районе Петербурга, писало местное издание "Фонтанка". Мужчине нанесли более 20 ножевых ранений.

Чем занимался Виталий Иоффе

По профессии он был морским штурманом. В 1990-х занимался бизнесом, потом увлекся буддизмом. После начала войны РФ против Украины активно участвовал в акциях протеста, в том числе вместе с женой Татьяной и двумя дочерьми.

"Если не выйдешь (на пикет. – Ред.), то как жить-то?" – рассуждал он в комментарии СМИ.

В июне 2024 года, когда Иоффе в Петербурге собирался почтить память убитого в колонии оппозиционера Алексея Навального, ему пригрозили "последствиями" люди в штатском – вероятно, это были российские силовики. Несмотря на это, активист оставил около Соловецкого камня плакат с надписью "Это безумие не закончится, если мы продолжим молчать".

В начале июня Иоффе и еще одна активистка Татьяна Сичкарева организовывали одиночные пикеты у пункта по набору на службу по контракту. За это мужчину (как и его коллегу) оштрафовали на 20 тысяч рублей.

"Я считаю, что, во-первых, они (те, кто подписывает контракт с минобороны России. – Ред.) несчастные люди. Это какой-то жуткий аукцион рабов, где рабы продают сами себя", – комментировал свою позицию Иоффе. Он объяснял, что надеется повлиять на решение тех людей, которые еще сомневаются.

Российские т.н. правоохранители задерживали Иоффе десятки раз. Активист жаловался на применение физической силы – во время одного из задержаний силовики, по его словам, "отбили печень" и кричали, что он "враг народа, которого нужно уничтожать". Ему неоднократно выписывали штрафы; задерживали также членов его семьи.

Мужчина часто посещал судилища над политзаключенными, поддерживал на пикетах граждан, которых судили за их публичные выступления против "СВО".

"Как может считаться тяжким преступлением то, что ты высказал свое мнение? Причем мнение мирное, не с призывом к насилию, а наоборот, с призывом к миру", – говорил Иоффе.

Обстоятельства убийства Виталия Иоффе

СМИ страны-агрессора обвиняют в убийстве 20-летнюю квир-блогерку и соратницу Иоффе Александру Синько, которая якобы призналась в содеянном в закрытом Telegram-канале, попыталась уехать из России, но потом сама пришла в полицию города Выборг, куда по непонятной причине поехала после инцидента.

Заявляется, что убийство произошло в квартире 12-этажки на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга. Мол, Иоффе принуждал Синько к сексу, после чего та убила его ножом.

В своем Telegram-канале (согласно опубликованным росСМИ скриншотам) днем 16 сентября Синько обращалась в городскую психиатрическую больницу №3 имени Скворцова-Степанова. Однако медики сказали, что попасть в клинику можно только в остром состоянии, вызвав скорую помощь. Синько пообещала подписчикам, что так и поступит "ближе к вечеру".

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года в российской Карелии силовики убили 49-летнего беларуского активиста Николая Алексеева. Сотрудники ФСБ хотели задержать его в рамках уголовного дела о "подготовке теракта". По официальной версии, беларус якобы сопротивлялся при задержании.

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