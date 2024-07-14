В Санкт-Петербурге произошла стрельба с участием 12 человек: полиция задержала нескольких из них. Видео

В российском Санкт-Петербурге, который называют культурной столицей страны-агрессора, произошли разборки со стрельбой, участие в которых приняли 12 человек. Были задержаны трое мигрантов, подозреваемых в причастности к перестрелке.

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Это мужчины 1990, 1995 и 2000 годов рождения, их доставили в полицейский участок. Предварительно стрельбу устроили таксисты, которые якобы не поделили клиентов, передают местные СМИ.

"По улице разгуливали мужчины с оружием и стреляли в своих оппонентов, прячась за припаркованными автомобилями. У двоих из них были предметы, похожие на автоматы, и у одного – пистолет. В данный момент нет точной информации, было оружие боевым, охолощенным или травматическим", – пишут они.

Сообщается, что подозреваемые сбегали с места стрельбы на двух легковушках: белый Volkswagen Polo – сотрудники МВД уже задержали его водителя и двух пассажиров, и черный Hyundai – он уехал с места стрельбы на большой скорости.

Сообщений о пострадавших из больниц не поступало, остальных стрелков пока еще ищут.

Впоследствии стало известно, что было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением оружия". Все участники стрельбы устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском городе Тюмень произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой. Участие в потасовке принимали около 50 человек.

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