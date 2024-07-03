В российской Тюмени 50 человек устроили стрельбу возле гипермаркета. Видео

В российском городе Тюмень произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой. Участие в потасовке принимали около 50 человек.

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Об этом сообщает Telegram-канал "ASTRA". Инцидент произошел на парковке возле гипермаркета "Окей", очевидцы снимали происходящее из окон домов.

"Избивали парня всей толпой человек 15, наверное, одновременно руками-ногами", – рассказали они.

После того, как прозвучали выстрелы, собравшиеся у гипермаркета сразу же разъехались. На место стрельбы приехали две машины скорой помощи и Росгвардия.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области заявили, что они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в самопровозглашенной "республике" Абхазия на территории Грузии, которую контролирует Россия, неизвестные открыли стрельбу на границе, в районе КПП на реке Псоу. В результате инцидента погиб мужчина, также есть по меньшей мере трое пострадавших.

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